Terremotos en Venezuela: los trágicos precedentes de 1812 y 1967 y las mortales lluvias de 1999

El doble terremoto de ayer en Venezuela se asienta en precedentes similares con lo ocurrido en 1812 y 1999, con sendos temblores mortales, así como en las históricas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra de 1999, que no solo desataron la tragedia, especialmente en Caracas, sino la solidaridad internacional, con especial protagonismo de Canarias.
El jueves santo de 1812, justamente el 26 de marzo, un terremoto cuyo temblor duró 26 segundos causó de 15.000 a 26.000 muertos (hay muchas discrepancias), con situaciones tan vigentes ahora como que en La Guaira no quedó ni una edificación en pie, salvo la casa de la aduana y las murallas. El movimiento se produjo a las 16:05, si bien a las 14:30 había temblado Santa Cruz de Mompox y, al día siguiente, una réplica afectó a San Vicente, donde el volcán La Soufrière entró en erupción.
El 28 de abril de 1894, hubo otro trágico terremoto en la cordillera de Mérida, conocido como el Gran Sismo de Los Andes venezolanos, que derrumbó la inmensa mayoría de las casas y edificios públicos en las 16 localidades afectadas. Se calculó entre 300 y 400 fallecidos y unos 20.000 afectados.
Otro terremoto, aunque en este caso solo con daños materiales (unas 3.500 casas afectadas) se produjo el 17 de enero de 1929 en la ciudad de Cumaná, a las 07:45 horas, movimiento que duró entre cinco y quince segundos y originando un tsunami con una ola de entre cuatro y cinco metros de altura que afectó a todo el Golfo de Cariaco.
No obstante, el último terremoto que aún recuerdan muchos venezolanos y canarios es el que afectó a Caracas el 29 de julio de 1967, a las 8:08. Afectó también a La Guaira, duró 35 segundos y se cebó especialmente con las zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el Litoral Central, con una intensidad de 6,5 a 6.7 en la escala de Richter y un balance de 236 muertos y unos dos mil heridos, así como unos daños de diez millones de dólares de EE.UU. de entonces.
Hubo otros terremotos en 1997, 2009 y 2018, pero no de la misma gravedad, mientras que en la retina de muchos venezolanos y canarios quedan también las imágenes y efectos de las lluvias, inundaciones y movimientos de tierra que acabaron denominándose tragedia de Vargas, con entre 16.000 y 30.000 muertos, según las fuentes.