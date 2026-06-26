Un niño de 5 años, grave tras ahogarse en la piscina de un hotel de Canarias

Un menor de 5 años se encuentra en estado grave tras haber sufrido un ahogamiento en la tarde de este viernes en una piscina situada en el municipio de Tías, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El suceso se registró a las 18:12 horas, momento en el que la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta de emergencia en la que se comunicaba que un niño había tenido que ser rescatado del agua en la piscina de un establecimiento hotelero de la citada localidad sureña al presentar claros signos de ahogamiento.
De inmediato, el centro coordinador activó un dispositivo de urgencia compuesto por dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una de soporte vital básico y otra ambulancia medicalizada—, así como a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.
A su llegada al complejo turístico, el personal sanitario del SUC procedió a la valoración y asistencia del afectado. Tras lograr estabilizar al menor, los facultativos médicos confirmaron la gravedad de su estado físico debido al tiempo que permaneció bajo el agua, por lo que se ordenó su evacuación inmediata en la unidad médica especializada hacia el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, donde permanece ingresado.
Las piscinas de las zonas turísticas de Canarias vuelven a registrar un grave incidente acuático con la afectación de un menor de edad. Los servicios médicos del SUC consiguieron estabilizar las constantes vitales del niño in situ en el municipio de Tías (Lanzarote) antes de proceder a su traslado hospitalario crítico, mientras las fuerzas de seguridad custodian el área turística de los hechos.
Por su parte, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que se personaron en el establecimiento hotelero colaboraron con los recursos asistenciales y procedieron a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.