Yellow Day: Vueling lanza vuelos desde Canarias por 14 euros

Hay muchas formas de celebrar el día más feliz del año, pero pocas tan inspiradoras como planear un viaje. Coincidiendo con el Yellow Day (20 de junio), Vueling lanza una promoción especial con vuelos desde 14 € por trayecto para viajar este otoño a una selección de destinos.
Con hasta un 25 % de descuento, la promoción estará disponible entre el 16 y el 21 de junio a través de la web de Vueling y los canales habituales de venta de la compañía, para volar del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2026, permitiendo a los viajeros planificar con antelación sus próximas escapadas y descubrir nuevos destinos al mejor precio.
No todos encontramos la felicidad en el mismo lugar. Para algunos significa perderse por las calles de una gran capital europea; para otros, disfrutar de una escapada junto al mar o descubrir destinos con personalidad propia. Por ello, la promoción reúne propuestas para todos los gustos, desde ciudades icónicas hasta rincones llenos de encanto dentro y fuera de España.
Gran variedad para los que prefieren el norte o el sur
Los viajeros canarios que disfrutan del paisaje pintoresco que nos regala el norte del país encontrarán ofertas increíbles a ciudades como Santiago de Compostela desde 21 € por trayecto. Además, los canarios podrán visitar Sevilla a partir de 14 € por trayecto desde Gran Canaria, 23 € desde Tenerife y 15 € y 19 € desde Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente. Otro de los destinos estrella será Málaga, a partir de 14 € por trayecto desde Lanzarote o Gran Canaria; y 23 € desde Tenerife.
Descubre París en otoño
Enamórate de la capital francesa, descubre su gastronomía y recorre las calles de una de las ciudades más emblemáticas del mundo desde 23 € por trayecto desde de Lanzarote.
Con una red que conecta con más de 100 destinos en Europa y el norte de África, Vueling continúa ofreciendo múltiples opciones para viajar durante todo el año. Porque, al fin y al cabo, cuando vuelas eres feliz. O quizá sea al revés.
Sobre Vueling
Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, es una aerolínea de referencia en Europa y clave en la conectividad en España.
Es líder en su base principal en el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en las conexiones dentro de España y en otros aeropuertos relevantes como Bilbao. También lidera la conexión entre la península y las islas Baleares y Canarias. A nivel internacional, trabaja para reforzar su presencia en bases como París-Orly. La compañía cuenta con una red de alrededor de 250 rutas al año que conectan 30 países. En 2025, ha operado más de 227.000 vuelos y trasladado a alrededor de 40 millones de pasajeros.
Con más de 5.000 empleados, Vueling es la única aerolínea europea Top Employer por tercer año consecutivo. La compañía está firmemente comprometida con la descarbonización del sector y, como parte del grupo IAG, se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050 a través de la implementación de la estrategia FlightPath Net Zero.