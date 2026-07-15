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Uno de cada 5 alumnos canarios muestra malestar emocional y un 11% riesgo suicida por el móvil

Según un informe de Unicef, el 14% dedica más de cinco horas diarias a las redes; uno de cada cinco ha sufrido ciberacoso y cuatro de cada 10 violencia digital por su pareja
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El informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital alerta de que uno de cada cinco menores canarios asegura haber sufrido ciberacoso, el 97% de los jóvenes utiliza al menos una red social, de los cuales el 6,3% ha desarrollado un uso problemático, y más de un 11% muestra un riesgo suicida elevado, una cifra que se duplica entre las chicas.


Más del 70% del alumnado de 5º y 6º de Primaria ya cuenta con móvil propio, la edad del primer móvil se sitúa en los 11 años y, en cuanto a su uso, uno de cada siete menores pasa más de 5 horas al día en redes sociales durante la semana lectiva, porcentaje que se eleva a uno de cada cuatro durante el fin de semana. Casi la mitad duerme casi todos los días con el móvil en su habitación y, de estos, el 51% lo utiliza de madrugada.

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El estudio elaborado por red.es para Unicef Canarias y la Consejería de Educación y Formación Profesional ofrece una fotografía sobre la relación que mantienen los niños, niñas y adolescentes de las Islas con la tecnología y los entornos digitales. Elaborado a partir de las respuestas de 1.460 estudiantes de 17 centros educativos, el trabajo aporta conocimiento para reforzar las políticas de prevención, protección y educación digital.


En Canarias, casi nueve de cada diez alumnos de 5º o 6º de Primaria participa en al menos una red social y el 87,6% en tres o más, casi 6 de cada 10 tiene más de un perfil en una misma red social. WhatsApp (89%), YouTube (86%), TikTok (81%) e Instagram (72%) son las plataformas más utilizadas.


Esta exposición digital temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que pueden derivar en usos problemáticos y conductas inadecuadas, lo que se asocia a peor salud mental y menor calidad de vida. El 6,3% de los adolescentes desarrolla usos problemáticos de las redes sociales y más de un 3% en las apuestas y el juego online, y más del 2% presenta trastorno por uso de videojuegos.


Uno de cada cinco menores canarios ha sufrido ciberacoso y cuatro de cada diez adolescentes que tiene o ha tenido pareja, reconoce haber sufrido violencia digital por parte de ésta de manera frecuente. El acceso a contenidos pornográficos se produce antes de los 12 años. Aunque el consumo habitual se sitúa en el 15%, un 11% muestra un consumo problemático.


El trabajo pone de relieve que el 21% del alumnado presenta síntomas de malestar emocional (ansiedad, depresión o somatización). Es alarmante que un 11% presenta un riesgo suicida elevado, riesgo que es más del doble entre las chicas(16,6%) que entre los chicos.


El informe también pone el foco en el papel de las familias como uno de los principales factores de protección. Tan sólo el 51% de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet y solo el 38% establece límites específicos sobre los contenidos a los que acceden o suben a la red. Hábitos sencillos, como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares, pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático y las conductas de riesgo online.


Entre las medidas para minimizar los riesgos a la exposición digital, Unicef pidió “equiparar la violencia digital a la física” en los protocolos de protección; reforzar la “higiene digital en las familias” y “regular el uso de dispositivos” en centros educativos; abordar el malestar emocional y el uso problemático de las tecnologías como una “prioridad de salud comunitaria”, implicando a Sanitdad y Educación; y exigir a las compañías tecnológicas “rendición de cuentas sobre el impacto de sus productos”.


La presidenta de Unicef Comité Canarias, Rosa Gloria Suárez, apuntó que “no podemos aislar a nuestras niñas y niños del mundo digital en el que viven, pero sí podemos y debemos tratar de garantizar su bienestar acompañándolos”. Unicef aboga por abordar el problema de forma integral, contando con todas y todos y, sobre todo, con los protagonistas: los niños, niñas y adolescentes”.


Por su parte, el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, señaló que “la tecnología ofrece enormes oportunidades, pero también plantea riesgos que debemos afrontar desde la educación y la prevención”. “Este estudio nos ayuda a identificar qué preocupa a nuestros jóvenes y nos ofrece información muy útil para seguir avanzando en ese trabajo, también de la mano de las familias”, añadió.

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