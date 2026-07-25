Arranca la vendimia en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias

El pasado jueves 16 de julio dio comienzo la vendimia en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias- Canary Wine. Las primeras uvas se recolectaron en la Finca El Sordo, situada en Tetir, Fuerteventura, y destinadas a las elaboraciones de Bodega Gavias El Sordo. En esta primera jornada se vendimiaron las variedades malvasía volcánica, moscatel y listán negro, en unas explotaciones marcadas por la escasez de agua. La vendimia se irá generalizando en el conjunto del Archipiélago a lo largo de las próximas semanas.
Los viñedos de Canary Wine, los primeros en vendimiar en el hemisferio norte
Un año más los viñedos de Canary Wine se sitúan entre los primeros del hemisferio norte en iniciar la campaña. A diferencia del ejercicio anterior, el Consejo Regulador de la DOP Islas Canarias-Canary Wine estima para esta campaña 2026 un aumento notable del volumen de uva con respecto a la vendimia de 2025. Tras quince años de trayectoria, la DOP Islas Canarias-Canary Wine se ha afianzado como la DO con mayor implantación en Canarias, con casi 1.000 viticultores activos y más de 50 bodegas adscritas, muchas de ellas con una clara orientación exportadora.
Firme compromiso del sector con la viticultura responsable y el I+D+i
A esta situación se suma una decidida apuesta por el impulso y la participación en numerosos proyectos de I+D+i. Es, además, la única DOP vitivinícola del Archipiélago que mantiene una tendencia continuada de crecimiento, reforzando así su papel vertebrador dentro del sector del vino canario. También cobra especial relevancia el compromiso con una viticultura responsable.
Pilar Salas, Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación 2026
La periodista Pilar Salas ha sido galardonada con el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación 2026, según recoge el acta del jurado reunido el 16 de julio. La carrera profesional de Salas está estrechamente vinculada con la Agencia EFE, donde dirigió la información gastronómica y contribuyó a consolidar este ámbito como una sección de referencia. En 2023 asumió la dirección de 7 Caníbales, la publicación de Vocento Gastronomía considerada uno de los medios especializados más relevantes del mundo hispanohablante.
Una forma de ejercer la profesión sin protagonismo personal
La periodista actualmente ha regresado a la agencia EFE donde continuará desarrollando su labor periodística. El jurado ha considerado que Pilar Salas es merecedora de este Premio por su larga trayectoria dedicada al periodismo gastronómico, cubriendo la actualidad del sector durante décadas. Ha destacado su visión eminentemente periodística y objetiva, su capacidad para adaptarse al tono de los distintos medios de comunicación en los que ha trabajado y su forma de ejercer la profesión en la que la información ha prevalecido siempre por encima del protagonismo personal.
La guindilla: el valor de la papa bonita
Este sábado, 25 de julio, se celebrara la XII Edición de la Muestra Gastronómica de la Papa Bonita, que tendrá lugar en San Agustín de Los Realejos: una cita que reúne cada año a mas público que entre otras cosas quieren conocer el fallo del II Concurso de Cocina, por supuesto, con papa bonita de este municipio. También se podrán degustar ñoquis de papa bonita con queso ahumado y caldo de cebollas tostadas a cargo de la chef Diana Marcelino; del taller Locura de Tostón, escachando papas y de Papas Bonitas de Altura, de Pedro Rodríguez Dios. La fiesta será a lo largo del sábado y terminará a las 2 de la mañana del domingo. No se lo pueden perder.