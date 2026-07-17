Balfegó ya tiene los cuatro finalistas para la gran certamen del atún rojo

Tras valorar cerca de un centenar de candidaturas profesionales, Chef Balfegó ha anunciado oficialmente el nombre de los cuatro cocineros españoles que han logrado su pase a la gran final de la novena edición del certamen internacional. Los seleccionados representan a cuatro de los restaurantes más destacados de la alta cocina en España, consolidando el concurso como el gran escaparate para la excelencia culinaria en torno al atún rojo. Chef Balfegó es el primer certamen internacional dedicado íntegramente al atún rojo.
La final en Le Cordon Bleu exigirá el máximo rigor técnico de los chefs
Los seleccionados de la ronda nacional destacan por su técnica impecable y una visión innovadora del producto insignia de la marca. Así, los cuatro talentos son: Israel Moreno de Restaurante Ayalga* (Ribadesella, Asturias); Ariel Munguia de Canfranc Express* (Huesca), Alberto Montes de Restaurante Atrio*** (Cáceres) y Luca Perna de Restaurante Enigma** (Barcelona). La final del 30 de noviembre exigirá el máximo rigor técnico. Los cuatro chefs españoles y los ocho internacionales seleccionados en París cocinarán en directo en Le Cordon Bleu Madrid.
Canary Wine convoca el XXIII Concurso Regional de Cartas de Vino
El Órgano de Gestión de la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias – Canary Wine, en colaboración con la Denominación de Origen Ycoden Daute Isora, ha convocado la XXIII edición del Concurso Regional de Cartas de Vinos de Canarias, una iniciativa dirigida a establecimientos de hostelería, restauración y tiendas especializadas en vinos del archipiélago.
El 30 de julio finaliza el plazo para el concurso de carta de vinos
El certamen tiene como objetivo impulsar la mejora de las cartas de vinos en Canarias, tanto en su presentación como en sus contenidos, y contribuir a que clientes y consumidores dispongan de una información más completa, ordenada y rigurosa sobre los vinos elaborados en las Islas. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el jueves 30 de julio. Podrán participar todas las empresas y personas físicas dedicadas a la hostelería que cuenten en su carta con un mínimo de ocho marcas de vinos de la DOP Canary Wine.
Roca, Sandoval y Muñoz, alta gastronomía en la Fórmula 1 de Madrid
La Azotea, uno de los exclusivos espacios del Official Hospitality de Madring, reunirá a algunos de los grandes nombres de la gastronomía, entre los que figuran Mario Sandoval (Coque), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Roberto Ruiz (Barracuda MX) o Jordi Roca (Rocambolesc) durante la celebración del Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que se celebra del 11 al 13 de septiembre en Madrid. En concreto, este exclusivo espacio gastronómico estará ubicado en La Monumental, la curva más icónica del circuito madrileño concebida por MatchHospitality.
El valor del queso canario
Si hay algún producto canario en el que todo el mundo coincide que en los ultimos años ha alcanzado un momento extraordinario es el queso. Lo he dicho también en algún otro momento en esta sección pero los quesos ya no son solo un producto que fascina a los canarios sino también a los numerosos turistas que nos visitan. Y también en los certámenes internacionales donde lograr primeros premios frente a países con fama de grandes queseros. Además cada isla tiene sus diferentes variedades y sus mezclas que los convierten todavía más singulares. Bien le convendría a la restauración recuperar el carro de quesos en vez de la tarta de queso.