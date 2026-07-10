La brecha del paro por sexos se estira hasta los 17 puntos en el sur de Tenerife

La brecha entre el desempleo masculino y femenino es cada vez mayor en el sur de la isla de Tenerife. Los últimos datos estadísticos publicados por el Observatorio Canario de Empleo (Obiten), correspondientes al pasado mes de junio, indican una notable diferencia por sexos que alcanza casi los 17 puntos entre quienes esperan por una oportunidad laboral en la docena de municipios de la comarca, desde Candelaria a Santiago del Teide.
Al comienzo de la temporada turística veraniega, las cifras no dejan lugar a dudas. La demanda femenina para incorporarse al mercado laboral es superior a la masculina en toda la zona meridional de la Isla. Ni un solo municipio se salva de esta tendencia, aunque Fasnia se aproxima.
Actualmente buscan trabajo de forma activa un total de 16.933 personas en el sur tinerfeño, de las que 9.869 son mujeres y 7.064 hombres, es decir, un 58,3% de tasa femenina y un 41,7% de masculina.
HACE DIEZ AÑOS
El desfase no ha dejado de aumentar en los últimos años. Sirva como ejemplo que hace justo una década, en junio de 2016, la distancia era considerablemente menor y apenas alcanzaba los 10 puntos.
La brecha por sexos se extiende por todos los municipios, aunque en unos más que otros. En términos porcentuales, donde más se aprecia es en dos municipios del Valle de Güímar: Arafo (32% de diferencia) y Candelaria (24%). Le siguen Granadilla de Abona (20%), Adeje y San Miguel de Abona (en ambos casos con un 17%), Arona, el municipio de mayor población del Sur, (15%), Guía de Isora (14%), Vilaflor de Chasna (12%) y Santiago del Teide, Arico y Güímar, con un 10% en los tres municipios.
Según la última actualización del Observatorio Canario de Empleo, Fasnia, segundo municipio con menor población de la comarca sureña tras Vilaflor de Chasna, es la única localidad que mantiene el equilibrio entre la tasa de paro femenina y masculina, con una diferencia que no llega al 1%.
TENDENCIA INSULAR
El comportamiento que ha experimentado el mercado laboral en el Sur, tradicionalmente con cifras más niveladas por sexos, se aproxima a la evolución del conjunto de la Isla. Las estadísticas de Obiten contabilizan un total de 61.707 personas inscritas en las oficinas de empleo en Tenerife, de las que 35.777 (58%) son mujeres y 25.930 (42%) hombres.