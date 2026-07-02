Canarias cerró el mes de junio con 142.409 personas desempleadas, lo que supone un descenso del 1,51% en comparación con el mes anterior. En total, las Islas restaron 2.189 parados en los últimos 30 días, según los datos oficiales publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La evolución del desempleo en el Archipiélago consolida su tendencia a la baja en términos interanuales. Si se compara con junio de 2025, las Islas registran 8.295 parados menos, lo que representa un recorte del 5,50% en las listas del servicio público de empleo a lo largo del último año.
Radiografía del desempleo por provincias: Tenerife lidera el descenso mensual
El comportamiento del mercado laboral fue positivo en todo el Archipiélago, aunque la bajada mensual estuvo impulsada principalmente por la provincia occidental.
- Santa Cruz de Tenerife: la provincia tinerfeña registraba 68.859 parados al concluir junio. Esto se traduce en 1.291 desempleados menos que en mayo (un descenso del 1,84%) y 3.092 menos en comparación con el mismo mes del año anterior (un 4,30% menos).
- Las Palmas: la provincia oriental contabilizaba 73.550 personas sin empleo. Supone una reducción de 898 desempleados respecto al mes previo (un 1,21% menos) y un descenso interanual de 5.203 personas (un 6,61% menos).
Brecha de género en las listas: Del total de 142.409 personas en situación de desempleo en las Islas, 82.136 son mujeres y 60.273 son hombres. En cuanto a los grupos de edad, los jóvenes menores de 25 años suman 7.266 parados, mientras que 135.143 pertenecen al resto de edades.
El sector servicios concentra la bajada en un mes con casi 64.000 nuevos contratos
Por sectores económicos, el paro retrocedió de forma generalizada en Canarias durante junio. Los servicios lideraron la reactivación con 1.826 desempleados menos, fijando su total en 112.757 personas. En la construcción la cifra bajó en 172 trabajadores (11.460 en total); en la agricultura descendió en 86 (2.243 en total); en la industria decayó en 66 personas (5.224 en total) y el colectivo sin empleo anterior se contrajo en 39 inscritos (10.725 en total).
Este descenso se apoyó en una notable aceleración de las contrataciones. En junio se firmaron en Canarias un total de 63.947 contratos, lo que representa un incremento del 23,15% frente a mayo y un 4,45% más respecto a junio de 2025.
Del volumen global de contratos, 27.757 fueron indefinidos, una modalidad que experimentó un repunte del 21,70% mensual y del 14,62% interanual. Por contra, los 36.190 contratos temporales restantes aumentaron un 24,29% en el mes, pero cayeron un 2,21% si se compara con el año pasado.
Demandantes de empleo y gasto en prestaciones
Al cierre del primer semestre de 2026, el número global de demandantes de empleo en el Archipiélago ascendía a 217.041 personas. De ellas, 41.067 figuraban como demandantes ocupados (con empleo activo pero en búsqueda de mejora), 22.779 tenían condiciones especiales de trabajo y 153.195 eran no ocupados (un bloque que incluye a los 142.409 desempleados oficiales y a 10.786 trabajadores eventuales agrarios subsidiados).
Por último, el balance ministerial detalla que al cierre de mayo se solicitaron en las Islas 28.294 prestaciones por desempleo. De ellas, el servicio público reconoció un total de 26.450 solicitudes en un plazo medio de 0,44 días, lo que situó el gasto total por este concepto en 101,2 millones de euros.