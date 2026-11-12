El paro ha resultado dispar y desigual, con un desarrollo de efecto moderado

El paso de la borrasca Charles dejó más incidencias en Canarias que la huelga general del 11 de noviembre. El impacto del paro ha resultado dispar y desigual, de baja intensidad. Los propios portavoces de los sindicatos convocantes se cubrían las espaldas con unas cifras prudentes antes de las manifestaciones de la tarde y, si en algún momento hablaron de “éxito rotundo”, lo hacían con la boca chica, protocolariamente. Fiaban su alcance al efecto visual de las marchas por las calles en un día con lluvia, rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora, vuelos cancelados y clases presenciales suspendidas. De hecho, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores cancelaron la convocatoria de La Palma por la tormenta: “Los efectivos de seguridad, Protección Civil y de emergencia deben estar plenamente disponibles para atender las necesidades de la población, prestar auxilio allí donde sea necesario y hacer frente a las consecuencias de esta situación excepcional”.
La secretaria general de CC.OO. en Canarias, Vanesa Frahija, apuntó a picos de más del 50% de seguimiento en los sectores con más sindicalización. Declaró que, desde la medianoche y hasta las 11.00 horas, más de 1.000 delegados habían participado en piquetes informativos. Frahija pidió “altura de miras” a las patronales, al Gobierno de Canarias y al resto de las organizaciones implicadas y que actúen “en beneficio de la clase trabajadora y de los ciudadanos, en lugar de mantener posiciones partidistas que bloquean la dignidad laboral y el avance social”. Por su parte, UGT cifró la participación en el 56%. Son cinco puntos por debajo de la media nacional.
A su entender, la huelga en Canarias es “especialmente significativa” por el peso que tiene el sector de servicios en la economía. El seguimiento en Aena lo elevó al 100%. Este sindicato denuncia irregularidades en la aplicación de los servicios mínimos establecidos; especialmente, en el tranvía: “Metropolitano de Tenerife ha sido incapaz de garantizar el servicio con el personal inicialmente designado y ha intentado nombrar a nuevos trabajadores para cubrir los servicios mínimos sobre la marcha. Esta actuación vulnera la normativa que regula el derecho de huelga. Los servicios mínimos no pueden modificarse de manera improvisada para compensar la falta de personal durante una convocatoria de huelga”.
En las jornadas previas, Sindicalistas de Base de Canarias y la Federación Sindical Canaria advertían del mensaje que se recibía de los comités de empresa en los centros de trabajo del comercio y la hostelería, en el sentido de que su economía no les permite perder una media de 90 euros en el salario en cómputo anual de la huelga. “Es una diferencia evidente sobre la participación masiva en la huelga general de la hostelería del Jueves y el Viernes Santo de 2025”, recalcaron. “Entonces asumieron que los entre 180 y 200 euros que les supusieron secundar la huelga no era un coste, sino una inversión de rápida recompensa, que derivó en un acuerdo con la patronal para el mayor incremento de los salarios desde la primera huelga general de la hostelería, de 1978”.
Desde su punto de vista, el éxito de la huelga general ha estado, “como es habitual”, en la industria, en los principales centros de distribución y en el transporte público. En sintonía con la FSC, Intersindical Canaria hizo un llamamiento “firme y unánime” a secundar de manera masiva la huelga impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos: “La clase trabajadora padece una grave situación social y económica que exige una respuesta contundente.
Por eso, tiene mucho sentido que, sin ignorar otros problemas (la alta tasa de desempleo juvenil, la carestía de la vida, un modelo turístico insostenible o el deterioro de los servicios públicos esenciales), el objetivo de esta huelga general se centre en la mejora de los salarios y en el derecho a una vivienda digna”. Las patronales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife transmitieron que la actividad laboral se desarrollaba de forma normal en Canarias. El secretario general de CCE, José Cristóbal García, trasladó a EFE que los puertos, aeropuertos, los hospitales y la actividad turística funcionaban con normalidad en una convocatoria de huelga general que tachó de “absurda”. Las principales dificultades se dieron en los recintos dependientes de Puertos del Estado, “donde la falta de instrucciones claras sobre los servicios mínimos” estaba “generando incertidumbre y problemas en las entregas y recogidas de mercancías”.
La CEOE de Tenerife cifró en el 1% el seguimiento en el sector privado, con una demanda eléctrica real de 1.281 MW. La información recabada reflejaba una “tranquilidad generalizada”. Eso sí, con piquetes en zonas de logística y de transporte, sin consecuencias relevantes. La CEOE tinerfeña lamentó los actos vandálicos registrados de madrugada en establecimientos comerciales; particularmente, en oficinas inmobiliarias.
La repercusión en el transporte terrestre fue “prácticamente residual”, indica la FET. En el ámbito escolar, el Ejecutivo regional había decretado el 100% de servicios mínimos.
La huelga general por “la vivienda y los salarios dignos” comenzó con movilizaciones durante el turno de noche en aquellos sectores con mayor presencial sindical. Varios vehículos pincharon por unos objetos punzantes en la GC-1.
El 5,8%, en la Administración General autonómica
Función Pública tasó en el 5,8% el seguimiento de la huelga general en la Administración General de la Comunidad Autónoma (sin Sanidad, Educación ni Justicia). El Hierro (16,67%) y Tenerife (11,35%) lo encabezaron en Justicia. En las gerencias del SCS fue del 5,44%. En Educación, solo 1 de cada 10.
Actividad “normal” en los hoteles, con un paro “escaso, casi nulo”
La actividad de los hoteles de Canarias transcurrió con “normalidad”, con un seguimiento “escaso o prácticamente nulo” de la huelga general de este miércoles. Así lo expresaron la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. El presidente de la FEHT, José María Mañaricua, expresó a Europa Press su satisfacción por haber sido posible compatibilizar “el ejercicio del derecho a la huelga de los trabajadores que lo han decidido con el derecho al trabajo de la mayoría” de las plantillas. “Eso nos ha permitido ofrecer a los clientes un servicio acorde con sus expectativas y la calidad normal de nuestros hoteles”, apostilló.
La patronal hotelera tinerfeña se congratula del “clima de respeto y civismo” que caracterizó el 11N. Según sus cálculos, ha habido una participación “muy baja” en los establecimientos alojativos asociados. El Observatorio de Competitividad Turística constata que, hasta las 18.00 horas, en el turno de noche se registró el 0,83%; en el de la mañana, el 0,67%; por la tarde, el 0,72%, y en el turno partido, el 2,23%. En el global, el 0,75%. Ashotel considera fundamental que este tipo de convocatorias se lleve a cabo desde el respeto a los derechos de todos los trabajadores, “tanto de quienes deciden secundar el paro como de quienes optan por continuar con su actividad laboral”.
El Cabildo cifra en el 8,4% la participación en la corporación
El seguimiento de la huelga general en el Cabildo de Tenerife ha sido del 8,4% (101 empleados de una plantilla de 1.200), según informó su presidenta, Rosa Dávila. Durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, destacó que la atención a los ciudadanos se mantuvo en todos los espacios habilitados.
El “61,9% del personal” de la ULL secunda la convocatoria
La huelga general de este miércoles contó con un seguimiento del 61,9% entre el personal de diversos sectores en la Universidad de La Laguna. En la primera mitad de la jornada habían secundado el paro 1.901 personas de una plantilla de 3.096 trabajadores, según avanzó la Gerencia en Internet.
En Santa Cruz se atendieron “todos los buques de mercancías”
En el puerto de Santa Cruz de Tenerife “se atendieron todos los buques de mercancías” en ambas terminales de contenedores: “Desde primera hora se sacaron los productos perecederos”. En los aeropuertos de Canarias no hubo afectación por la huelga general del 11N.