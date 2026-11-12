Las plantas medicinales y aromáticas brotan como eslabones estratégicos

La industria de las plantas medicinales y aromáticas abarca el cultivo, recolección, transformación y comercialización de especies vegetales utilizadas por los sectores farmacéutico, cosmético, perfumero y alimentario. Más que un mercado puramente tradicional, se ha consolidado como un eslabón estratégico global que conecta la biodiversidad natural con sectores de alto valor añadido. Entre el 25 y el 45% de los principios activos de los medicamentos modernos proceden directa o indirectamente de fuentes vegetales. Sus modos de producción combinan la recolección silvestre con el cultivo agrícola tecnificado (ecológico y convencional).
Especies como el tomillo, el romero, la lavanda (lavandín) y la salvia destacan por su adaptabilidad al clima mediterráneo y su rentabilidad en zonas rurales. Los procesamientos incluyen técnicas como el secado, la trituración y la destilación por arrastre de vapor para obtener aceites esenciales estandarizados por quimiotipos.
La transformación de las plantas medicinales repercute transversalmente en múltiples mercados internacionales. El paso de la recolección silvestre al cultivo extensivo industrializado se percibe como una solución económica de triple impacto: ecológico (funciona como una excelente barrera contra la erosión del suelo, dinamiza la apicultura y se adapta a terrenos marginales con un mínimo consumo de recursos hídricos), social (una alternativa rentable contra la despoblación rural en regiones agrícolas clásicas) y económico (permite a los agricultores diversificar su producción migrando hacia plantas con contratos previos de compra).
El segmento farmacéutico absorbe el 35% de la producción mundial de plantas aromáticas y comparte con la herboristería el total de las medicinales. Una investigación del Departamento de Medicina Física y Farmacología de la Universidad de La Laguna (ULL) junto a investigadoras farmacéuticas de Tenerife y Madrid avala las propiedades analgésicas y antiinflamatorias de 13 especies vegetales endémicas de Canarias. El trabajo analizó 18 estudios científicos sobre la materia y determinó qué especies y partes de las plantas han sido examinadas.
Publicada en la revista Ars Pharmaceutica, la revisión concluye que esas especies presentan actividad analgésica o antiinflamatoria y que, en algunos casos, los resultados experimentales superan los obtenidos con determinados medicamentos de referencia.
Se pone de manifiesto, así, el potencial medicinal de una parte de la biodiversidad vegetal de Canarias, y se evidencia que la literatura científica disponible todavía es limitada. Las autoras consideran que los resultados respaldan algunos de los usos terapéuticos atribuidos a estas plantas y animan a continuar investigando para lograr una mayor precisión.