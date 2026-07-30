economÍa

Ángel Víctor Torres: “Canarias recibirá 42 millones de euros para vivienda en las próximas semanas”

El Ministerio de Política Territorial asigna esta partida dentro del Plan Estatal de Vivienda, que destinará un total de 222 millones de euros al Archipiélago
Ángel Víctor Torres: "Canarias recibirá 42 millones de euros para vivienda en las próximas semanas"
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, este jueves
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Canarias recibirá en las próximas semanas 42 millones de euros para ayuda al alquiler y rehabilitación de vivienda, entre otros fines que permitan acceder a ella, ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Esa cantidad es parte de los 222 millones que el nuevo Plan Estatal de Vivienda establece para el archipiélago, ha afirmado Torres.

El ministro ha indicado que Canarias ha recibido 450 millones de euros para vivienda desde 2018, tanto de fondos del Estado como europeos.

Noticias relacionadas
  1. Este incremento detectado en junio, junto con el 10,4% interanual, sitúan el precio de la vivienda en alquiler en 16,22 euros por metro cuadrado al mes. | DAEl alquiler vuelve a subir en Canarias: estos son los municipios más caros
  2. Vivienda, casa, dinero, eurosLa cifra que frena a miles de personas en Canarias: comprar una vivienda exige disponer de 74.000 euros de ahorro
  3. Vivienda, alquiler, compraAval del 95% para la primera vivienda: claves y requisitos de la nueva Hipoteca Joven Canarias

“Para el Gobierno de España la vivienda es una absoluta prioridad“, ha manifestado Torres este jueves durante una visita a las obras de rehabilitación de viviendas en Corralejo y El Cotillo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura).

“Decenas de millones han venido a la isla de Fuerteventura y sirven para ayuda al alquiler, rehabilitación de vivienda y construcción de vivienda nueva“, ha dicho Torres.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha afirmado que “tenemos claro que una de las principales necesidades de las familias y de la juventud de nuestra isla es la necesidad de vivienda y de ahí la importancia de los planes que hemos coordinado tanto con el Estado, el Gobierno de Canarias, ayuntamientos y el propio Cabildo”.

Asimismo, García ha anunciado que en breve se licitará la rehabilitación del casco Viejo de Corralejo.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas