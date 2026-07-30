El alquiler vuelve a subir en Canarias: estos son los municipios más caros

En los primeros seis meses Canarias ha experimentado variaciones positivas en el precio de la vivienda en alquiler, y en concreto, cierra el segundo trimestre del año con el incremento de un 2,1%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.
Este incremento detectado en junio, junto con el 10,4% interanual, sitúan el precio de la vivienda en alquiler en 16,22 euros por metro cuadrado al mes (€/m2 al mes).
“Canarias continúa mostrando una evolución del alquiler más intensa que la media nacional. Aunque el incremento trimestral del 2,1% refleja una moderación respecto a los fuertes crecimientos registrados en etapas anteriores, sigue situándose muy por encima del ligero avance del 0,1% del conjunto de España. Además, el aumento interanual del 10,4% confirma que la presión sobre el mercado del alquiler continúa siendo elevada en el archipiélago. Este comportamiento sitúa el precio medio en 16,22 euros por metro cuadrado al mes, por encima de la media nacional de 14,79 euros. La elevada demanda y la escasez de oferta disponible siguen tensionando el mercado, aunque comienzan a apreciarse señales de una progresiva desaceleración”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
En cuanto a las CCAA, este segundo trimestre de 2026 se presenta con 14 subidas trimestrales y 16 interanuales. Las autonomías con incrementos trimestrales son: Comunitat Valenciana (9,3%), Castilla-La Mancha (6,9%), La Rioja (6,4%), Aragón (6,1%), Cantabria (5,5%), Navarra (4,6%), Extremadura (3,1%), Región de Murcia (2,8%), Castilla y León (2,5%), Galicia (2,2%), Canarias (2,1%), Asturias (1,3%), Madrid (1,2%) y Andalucía (0,1%).
El ranking de precios por comunidades sitúa a Madrid como la única región que supera la barrera de los 20,00 €/m2, en concreto se paga por Madrid 21,95 €/m2 al mes. Les siguen las comunidades de Baleares con 19,22 €/m2 al mes, Cataluña con 18,03 €/m2 al mes, País Vasco con 17,07 €/m2 al mes, Canarias con 16,22 €/m2 al mes, Comunitat Valenciana con 15,81 €/m2 al mes, Cantabria con 14,06 €/m2 al mes, Navarra con 12,49 €/m2 al mes, Andalucía con 12,33 €/m2 al mes, Asturias con 12,16 €/m2 al mes, Aragón con 12,15 €/m2 al mes, Región de Murcia con 10,72 €/m2 al mes, Galicia con 10,66 €/m2 al mes, Castilla y León con 10,37 €/m2 al mes, La Rioja con 10,26 €/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 9,19 €/m2 al mes y Extremadura con 7,76 €/m2 al mes.
Municipios
En las ciudades, este segundo trimestre de 2026 se presenta con subidas en seis de las diez ciudades analizadas y son: Telde (22,4%), Adeje (5,2%), Santa Cruz de Tenerife capital (4,9%), Candelaria (4,0%), Puerto de la Cruz (2,9%) y Las Palmas de Gran Canaria (0,7%). Por otro lado, se producen descensos trimestrales en San Cristóbal de la Laguna (-4,8%), Arona (-2,0%), San Bartolomé de Tirajana (-1,1%) y Granadilla de Abona (-0,7%).
En cuanto a los precios, las ciudades con el precio del alquiler de mayor a menor son: Mogán con 21,55 €/m2 al mes, San Bartolomé de Tirajana con 21,49 €/m2 al mes, La Oliva con 19,94 €/m2 al mes, Arona con 19,93 €/m2 al mes, Adeje con 19,87 €/m2 al mes, San Miguel de Abona con 18,37 €/m2 al mes, Puerto de la Cruz con 16,96 €/m2 al mes, Santiago del Teide con 16,79 €/m2 al mes, Candelaria con 16,76 €/m2 al mes, Granadilla de Abona con 16,69 €/m2 al mes, Telde con 16,06 €/m2 al mes, Las Palmas de Gran Canaria con 15,87 €/m2 al mes, Santa Cruz de Tenerife capital con 15,20 €/m2 al mes, Los Realejos con 13,38 €/m2 al mes, San Cristóbal de la Laguna con 12,73 €/m2 al mes, Santa Lucía de Tirajana con 11,65 €/m2 al mes, Arucas con 10,37 €/m2 al mes y Icod de los Vinos con 10,34 €/m2 al mes.