Cecilia Domínguez Luis protagoniza el ‘Café literario: la hora del rapsoda’ de la Librería del Cabildo

La Librería del Cabildo, en la capital tinerfeña, programa este jueves (18.30 horas) una nueva cita del ciclo Café literario: La hora del rapsoda, que en esta ocasión tendrá como protagonista a la escritora tinerfeña Cecilia Domínguez Luis. Con el título Respiración poética, la autora compartirá con el público una selección de textos en un encuentro que invita a disfrutar de la poesía en vivo y del diálogo entre la autora y los asistentes. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Con una de las trayectorias más sólidas y reconocidas de la literatura canaria contemporánea, Cecilia Domínguez ha cultivado con igual solvencia la poesía, la narrativa y la literatura infantil y juvenil. Su producción literaria, junto a su constante presencia en encuentros, congresos y festivales dentro y fuera de Canarias, la han convertido en una de las voces más destacadas de las letras del Archipiélago.
Licenciada en Filología Hispánica y miembro de la Academia Canaria de la Lengua desde 2011, la autora recibió en 2015 el Premio Canarias de Literatura. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y continúa desarrollando una intensa actividad de difusión cultural.