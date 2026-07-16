cultura

Cecilia Domínguez Luis protagoniza el ‘Café literario: la hora del rapsoda’ de la Librería del Cabildo

Con el título de 'Respiración poética', la escritora tinerfeña, Premio Canarias de Literatura en 2015, comparte este jueves con el público una selección de sus textos
La escritora orotavense Cecilia Domínguez Luis. / Sergio Méndez
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La Librería del Cabildo, en la capital tinerfeña, programa este jueves (18.30 horas) una nueva cita del ciclo Café literario: La hora del rapsoda, que en esta ocasión tendrá como protagonista a la escritora tinerfeña Cecilia Domínguez Luis. Con el título Respiración poética, la autora compartirá con el público una selección de textos en un encuentro que invita a disfrutar de la poesía en vivo y del diálogo entre la autora y los asistentes. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Con una de las trayectorias más sólidas y reconocidas de la literatura canaria contemporánea, Cecilia Domínguez ha cultivado con igual solvencia la poesía, la narrativa y la literatura infantil y juvenil. Su producción literaria, junto a su constante presencia en encuentros, congresos y festivales dentro y fuera de Canarias, la han convertido en una de las voces más destacadas de las letras del Archipiélago.

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Licenciada en Filología Hispánica y miembro de la Academia Canaria de la Lengua desde 2011, la autora recibió en 2015 el Premio Canarias de Literatura. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y continúa desarrollando una intensa actividad de difusión cultural.

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