Un conato de incendio en Candelaria alerta a los vecinos por su proximidad a las casas

Un conato de incendio en Candelaria obliga a intervenir a los servicios de emergencia este mediodía tras la finalización de la exhibición pirotécnica con motivo de las fiestas patronales en honor a Santa Ana.
Las llamas y una densa columna de humo se iniciaron en las inmediaciones de varias viviendas habitadas poco después de las 14:00 horas, generando alerta entre los vecinos del municipio tinerfeño.
Las imágenes grabadas por los propios residentes muestran la proximidad del fuego a las viviendas y edificaciones, así como la dispersión del humo en una jornada en la que las condiciones meteorológicas en la vertiente sudeste de Tenerife incrementan el riesgo de propagación.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas en la franja costera de Candelaria y en las zonas bajas del valle de Güímar rozan este mediodía los 30 grados, combinadas con rachas de viento del nordeste que han alcanzado velocidades de casi 50 kilómetros por hora.