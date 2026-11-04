Detenido por atracar cinco veces en una semana el mismo local de juego en La Laguna

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 24 años como presunto autor de cinco robos con violencia e intimidación en un establecimiento de juego de La Laguna, cometidos entre el 5 y el 11 de octubre. El sospechoso amenazaba a los empleados con un cuchillo o una botella rota para exigirles el dinero de la caja.
Según ha informado la Policía Nacional este miércoles, 4 de noviembre, el arrestado contaba con antecedentes por delitos de la misma naturaleza. Además de los cinco atracos, también se le atribuye un presunto delito de hurto o uso de vehículo.
Cinco robos en apenas una semana
Los investigadores determinaron que el sospechoso utilizaba siempre un procedimiento similar para cometer los asaltos. Vestía ropa deportiva con capucha y llevaba el rostro cubierto con una prenda para dificultar su identificación.
Una vez dentro del establecimiento, se acercaba al trabajador que se encontraba de turno y lo intimidaba con un arma blanca o una botella rota. Bajo estas amenazas, exigía que le entregara la recaudación de la caja.
De acuerdo con la información policial, los cinco robos se produjeron en un periodo de siete días, entre el 5 y el 11 de octubre, en el mismo establecimiento del municipio tinerfeño.
La Policía Nacional no ha detallado la cantidad de dinero sustraída durante los atracos ni ha informado de posibles lesiones entre los empleados afectados.
Localizado y detenido en Santa Cruz de Tenerife
Las investigaciones permitieron a los agentes identificar plenamente al presunto responsable de los robos.
Una vez establecida su identidad, el sospechoso fue localizado por una patrulla de la Policía Nacional en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, donde se procedió a su detención.
Tras las correspondientes actuaciones policiales, el joven fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
La Policía Nacional recuerda que cualquier ciudadano que tenga conocimiento o sospechas de actividades delictivas puede facilitar información de forma confidencial a través del apartado Colabora de su página web oficial, www.policia.es. Esta comunicación también puede realizarse de manera anónima.