Varapalo judicial en La Palma: el Ayuntamiento se salta a un trabajador en la lista de empleo y deberá pagarle más de 73.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma deberá indemnizar con más de 73.000 euros a un trabajador al que saltó de una lista de empleo municipal para negarle el acceso a un puesto vacante.
La sentencia firme, lograda tras un litigio impulsado por Intersindical Canaria y el Gabinete Jurídico Méndez Díaz, condena al Consistorio por vulnerar el derecho del afectado a incorporarse en el turno que le correspondía por orden de prelación.
La resolución judicial condena a la corporación capitalina al pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, junto a los intereses legales derivados del proceso.
En cumplimiento del fallo, la administración municipal ya ha procedido a la incorporación del empleado a la plaza que le fue denegada en su momento.
Años de litigio en los tribunales
La demanda, tramitada por los servicios jurídicos del sindicato en La Palma, argumentaba que el Ayuntamiento eludió de forma indebida los criterios de selección y el orden de la lista de reserva municipal. La vulneración administrativa privó al demandante del acceso al puesto de trabajo y de las retribuciones asociadas durante varios ejercicios.
Desde Intersindical Canaria han calificado el fallo judicial de “relevante” tras años de recorrido en los juzgados. La central sindical destaca que la resolución ratifica la obligación de las administraciones públicas de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en la gestión de las bolsas de empleo público en Canarias.