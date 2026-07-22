Decathlon activa en Canarias el alquiler de bicis por suscripción desde 7 euros al mes

La compañía multinacional Decathlon ha extendido a las Islas su servicio de alquiler por suscripción para material de ciclismo. La iniciativa está disponible en cinco centros repartidos entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, permitiendo a los usuarios utilizar bicicletas mediante contratos de tres o 12 meses sin necesidad de comprarlas.
Esta propuesta busca fomentar la economía circular y la movilidad sostenible en el Archipiélago. La flota de alquiler abarca modelos de carretera, montaña (MTB), gravel, urbanas, opciones eléctricas y modelos infantiles, con tarifas a partir de 17,99 euros al mes para adultos y 6,99 euros en la gama junior.
Dónde está disponible la suscripción en las Islas
El servicio se encuentra operativo en las tiendas de Decathlon Tenerife La Laguna, Adeje, Telde, Tamaraceite y Lanzarote. Con esta implantación, el modelo de suscripción de la multinacional alcanza la totalidad de la red de establecimientos en España, a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Mantenimiento, seguro de robo y cobertura ante accidentes
Todas las bicicletas asignadas al programa pasan por revisiones periódicas en los talleres propios de cada tienda. Decathlon ha confirmado que cada unidad cuenta con los siguientes servicios incluidos en la cuota:
- Puesta a punto técnica: mantenimiento inicial y una revisión completa obligatoria a los seis meses de uso.
- Seguro de protección: cobertura integrada en el contrato para hacer frente a accidentes, robos o hurtos.
- Puesta a punto circular: acondicionamiento previo de componentes mecánicos para garantizar su seguridad tras cada alquiler.
La responsable de la firma en la Zona Este, Irene López, ha destacado que la llegada del proyecto al Archipiélago consolida el despliegue nacional de fórmulas de consumo responsable. Esta medida se suma a otras propuestas ya activas en las Islas, como el alquiler de equipamiento náutico en zonas de costa, el programa de compraventa de segunda mano ‘Segunda Vida’ y los servicios de reparación para prolongar la vida útil del material deportivo.