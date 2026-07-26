La banca devuelve 706.800 euros por reclamaciones en Canarias

El Banco de España gestionó el año pasado 413 reclamaciones de clientes bancarios de Canarias, lo que supone un descenso del 8,6 % respecto al año anterior, con un montante devuelto de 706.800 euros, que son 4,4 veces más que lo que se devolvió en 2024.
A nivel nacional, fueron un total de 30.970 reclamaciones el pasado año, el 44,8 % menos que el año anterior, lo que supone volver a niveles habituales de actividad tras dispararse hasta 56.099 el año anterior por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre reclamación de gastos hipotecarios. Madrid, Andalucía y Cataluña concentraron más de la mitad del total de las reclamaciones .
La causa principal de dichas reclamaciones en Canarias fueron los fraudes en operaciones con tarjetas y transferencias, con el 26 % de las admitidas y finalizadas, seguidos de la falta de información o documentación de los servicios bancarios contratados, con el 10,4 % del total. Del total de reclamaciones, algo más de la mitad tuvieron resoluciones favorables para los reclamantes -el 56 %-, y la media de devoluciones se situó en los 1.711 euros por cada una de las que han sido admitidas, lo que ha supuesto la cantidad más alta de todo el país, según precisa el Banco de España.
Además, estas algo más de 400 reclamaciones son únicamente aquellas en las que se ha entrado en el fondo del asunto, si bien son más de 1.260 las que se presentaron durante el año, con el fraude como principal causa. Esta cifra total es un 25,6 % menor a la de 2024, volviendo a niveles habituales de actividad tras un año extraordinario a causa de la sentencia del Tribunal Supremo sobre gastos hipotecarios.