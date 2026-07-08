Donald Trump, a España: “Detendremos completamente el comercio con ellos; no tienen remedio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado suspender “completamente” las relaciones comerciales con España tras calificar al país de “causa perdida” y “socio terrible”. La dura declaración se produjo durante la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), debido a la negativa española de elevar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
La drástica medida coercitiva de la Casa Blanca tensa al máximo las relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Europea, afectando de forma directa a sectores clave del intercambio comercial y del turismo en regiones expuestas como las Islas Canarias.
Qué se sabe del ataque de Donald Trump a España
La ruptura verbal se escenificó durante una rueda de prensa conjunta entre el mandatario estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Al ser preguntado por los encuentros bilaterales de la jornada previa en la capital turca, Donald Trump arremetió con dureza contra el Ejecutivo español.
“España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, sentenció textualmente el presidente de los Estados Unidos.
El dirigente norteamericano justificó su enfado alegando una supuesta “hostilidad” por parte del Gobierno de España y criticando que se planten en el objetivo de no aumentar la inversión en defensa más allá del 2%. Donald Trump llegó a tildar a los representantes españoles de “mala gente” argumentando que “tienen a todos los demás pagando y trabajando”.
La OTAN defiende el esfuerzo presupuestario español
Frente a los ataques del líder de la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, salió en defensa de la delegación española durante la comparecencia pública. Mark Rutte recordó que el país cumplió de forma estricta con los compromisos fijados en la cumbre anterior celebrada en La Haya.
“Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%”, replicó de forma directa el máximo responsable de la Alianza Atlántica en un intento por rebajar la tensión bélica y diplomática.