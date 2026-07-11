El universo Bad Bunny llega en agosto al Archipiélago

La plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, se convertirá el 1 de agosto en el punto de encuentro entre Puerto Rico y Canarias con PR X Canarias, una de las grandes citas del Culture & Business Pride. El concierto, de acceso libre y concebido como una celebración de la diversidad, la cultura y la identidad atlántica, reunirá a algunas de las voces más representativas del panorama musical puertorriqueño y canario, con un nombre que sobresale: Chuwi.
GIRA MUNDIAL
La banda aterrizará por primera vez en el Archipiélago en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Lo hará después de convertirse en una de las grandes revelaciones de la música puertorriqueña gracias a su estrecha vinculación con Bad Bunny, por quien ha sido elegida para abrir parte de su gira mundial Debí tirar más fotos, uno de los espectáculos más relevantes del momento.
Formada en 2019 en la localidad de Isabela por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo junto a Adrián López, Chuwi representa una nueva generación de artistas que ha sabido construir una identidad propia a partir de la tradición musical puertorriqueña. Su propuesta combina indie, jazz, ritmos tropicales, plena y sonidos urbanos para crear un lenguaje contemporáneo profundamente ligado a la realidad social de la isla.
En sus canciones aparecen temas como la identidad, la emigración, la memoria colectiva o la transformación del territorio, alejándose de los códigos habituales de la música comercial.
Su salto internacional llegó de la mano de Bad Bunny con Weltita, una de las canciones incluidas en el exitoso álbum Debí tirar más fotos. Más que una colaboración puntual, el tema supuso el reconocimiento de una banda que ya venía despertando el interés de la escena independiente puertorriqueña y que hoy es considerada una de las formaciones con mayor proyección del Caribe.
Precisamente esa conexión entre tradición, innovación y orgullo por las raíces es la que inspira PR X Canarias, una propuesta creada para tender puentes entre dos territorios unidos por el Atlántico y por una historia compartida de intercambio cultural. El concierto reunirá música urbana, sonidos caribeños, talento canario y expresiones artísticas vinculadas a la diversidad en una noche abierta a todos los públicos.
Junto a Chuwi actuarán la rapera puertorriqueña Villano Antillano, una de las voces más influyentes de la música urbana; la artista grancanaria Ptazeta, referente nacional del género; el espectáculo This is Drag, que reivindicará el valor cultural del arte drag, y La Casita Queer, una instalación inspirada en el imaginario visual de la reciente gira de Bad Bunny reinterpretada desde una mirada diversa, atlántica y LGTBIQ+.