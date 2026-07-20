España, bicampeona del mundo

La selección española volvió a sentarse en el trono del fútbol mundial dieciséis años después de Sudáfrica. Lo hizo derrotando a Argentina en una final inolvidable, de esas que exigen carácter, talento y una fe inquebrantable. Cuando las fuerzas escaseaban y el reloj parecía desafiar cualquier esperanza, apareció el héroe que toda epopeya necesita para encender la segunda estrella sobre el escudo. Ferrán Torres marcó en el minuto 106 de un interminable encuentro el gol de la victoria española para convertirse en digno heredero de Andrés Iniesta.
No fue un triunfo cualquiera. Fue la confirmación de una generación destinada a marcar una época. España dominó el partido con personalidad, gobernó el balón durante el tiempo reglamentario y también en la prórroga, impuso su ritmo y jamás renunció a su identidad. Frente al vigente campeón del mundo y con Lionel Messi disputando el último gran capítulo de su leyenda mundialista, La Roja escribió la suya con autoridad y valentía.
Desde el primer minuto, el equipo de Luis de la Fuente dejó claro que no había viajado hasta la final para contemplar la historia, sino para escribirla. Cada recuperación, cada pase y cada ataque transmitían la convicción de un campeón. Argentina resistió, luchó y llevó el encuentro al límite, pero terminó cediendo ante un equipo que nunca dejó de creer.
Cuando el partido reclamaba un instante inmortal, España respondió con un golpe de grandeza. El estadio estalló. Millones de corazones lo hicieron al mismo tiempo. Desde Nueva York hasta el último rincón del país, una misma imagen recorrió las calles: abrazos, lágrimas, banderas al viento y una certeza compartida. España volvía a ser campeona del mundo.
La segunda estrella ya luce sobre el pecho de una selección que ha conquistado una generación entera con su fútbol. Un equipo sin miedo, fiel a su estilo y convencido de que la gloria pertenece a quienes se atreven a buscarla.
La gesta española no solo significa levantar al cielo estadounidense el trofeo más codiciado de la Tierra, sino también marcar el capítulo final en los Mundiales de Lionel Messi, neutralizado por el impenetrable entramado defensivo liderado por Rodri, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.
Dieciséis años después de la hazaña inolvidable de Johannesburgo en 2010, España vuelve a tocar la gloria suprema y reclama con justicia poética el trono del fútbol mundial. ¡España es campeona del mundo!