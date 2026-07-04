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Elevan a 34 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Un total de 2.645 personas han fallecido a causa de los seísmos
Venezuela eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por los terremotos
Equipos de rescate en Venezuela. EP
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El último balance oficial de este sábado eleva a 34 los españoles fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela a finales de junio, dos muertos más que la última estimación del viernes, mientras que el total de desaparecidos ha sido rebajado de 142 a 140 y todavía quedan 11 españoles localizados que están sepultados bajo los escombros provocados por los seísmos.

Acompañando a esta nueva estimación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha recalcado que “estás abiertas” todas “las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas”, y ha reiterado a los españoles ubicados en Venezuela que “las utilicen”.

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El último balance general proporcionado por el Gobierno venezolano, publicado esta pasada noche, refleja que 2.645 personas han fallecido a causa de los seísmos, que además han dejado 12.666 heridos y a 15.050 personas sin hogar.

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