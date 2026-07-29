El FIP Promises Los Realejos reúne este fin de semana un récord de participación en Canarias

Las instalaciones del Club Miramar, en el municipio de Los Realejos, acogerán este fin de semana el FIP Promises Los Realejos, una de las citas más importantes del calendario internacional de pádel base.
El torneo ha batido el récord de participación de un FIP Promises celebrado en Canarias, con un total de 74 parejas inscritas. Además, será la edición con mayor representación internacional de la historia de los torneos FIP Promises disputados en el archipiélago, con jugadores procedentes de Dinamarca, Bélgica, Senegal y Venezuela, entre otros países.
Uno de los grandes atractivos del campeonato será la presencia de la selección danesa de menores, que se desplazará al completo hasta Tenerife para competir por los títulos y sumar valiosos puntos para el ranking internacional de la Federación Internacional de Pádel (FIP).
La representación canaria también será de máximo nivel, con la participación de prácticamente toda la élite regional de categorías inferiores, incluyendo a la mayoría de los campeones de Canarias 2026, lo que garantiza un elevado nivel competitivo durante todo el fin de semana.
La competición comenzará el viernes a partir de las 17:00 horas con las primeras rondas. El sábado se disputarán los octavos y los cuartos de final, mientras que el domingo por la mañana se celebrarán las semifinales y las finales, que decidirán los campeones de las distintas categorías.
El FIP Promises Los Realejos consolida así su crecimiento y refuerza la posición de Tenerife como sede de referencia para el pádel internacional de menores, reuniendo a algunas de las jóvenes promesas con mayor proyección del panorama internacional.