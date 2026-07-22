Intervenidos 350 kilos de hachís en Canarias a una banda que escondía la droga en cajas de piñas de maíz

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al narcotráfico en Canarias tras intervenir 350 kilos de hachís que eran transportados entre piñas de maíz. La operación, desarrollada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas, se ha saldado con tres personas detenidas e ingresadas en prisión, además de la desarticulación de una red que distribuía la droga entre las Islas.
La sustancia estupefaciente intervenida, procedente de Marruecos, habría alcanzado un valor superior a los 700.000 euros en el mercado ilícito. Durante el operativo, los agentes decomisaron furgonetas de alquiler y diverso material empleado para la preparación y logística del cargamento.
La investigación comenzó a principios de 2026, cuando los investigadores detectaron la presencia de una organización con infraestructura logística para recibir la droga y moverla por el Archipiélago. El grupo utilizaba empresas de transporte legítimas y furgonetas de alquiler para dificultar la trazabilidad de los envíos e impedir el seguimiento de las fuerzas de seguridad.
Droga camuflada entre piñas de maíz y hortalizas
El aspecto más llamativo del modus operandi de la banda era el camuflaje utilizado para transportar la mercancía por vía marítima o aérea interinsular. La red ocultaba las tabletas de hachís en el interior de cajas de productos agrícolas para pasar inadvertida ante los controles rutinarios.
En el momento del arresto, las fuerzas de seguridad interceptaron los 350 kilos de hachís perfectamente camuflados entre piñas de maíz listas para su comercialización y reparto.
Prisión provisional y operación abierta
La fase operativa culminó con la detención de tres hombres integrados en la estructura criminal. Tras pasar a disposición judicial en Las Palmas de Gran Canaria, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para los tres investigados.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación, por lo que no se descartan nuevas detenciones de otros integrantes de la red en las próximas horas.