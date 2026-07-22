Desarticuladas dos bandas por más de 100 robos en la misma tienda del aeropuerto Tenerife Sur

Agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria han detenido o investigado a 92 personas implicadas en al menos 102 robos cometidos en un establecimiento comercial del aeropuerto Tenerife Sur. La operación conjunta, denominada ‘Tonfa TF’, ha permitido desarticular dos bandas organizadas que sustrajeron material valorado en 87.237 euros, compuesto principalmente por tabaco y perfumes de alta gama.
Las fuerzas de seguridad han logrado recuperar más de 45.000 euros en productos sustraídos tras desplazar las actuaciones a siete aeródromos nacionales. Las diligencias del caso y los implicados ya están a disposición de los Juzgados de Granadilla de Abona.
El ‘modus operandi’ del grupo en el aeropuerto Tenerife Sur
La investigación fue asumida por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Sección del aeropuerto Tenerife Sur, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera. Los agentes detectaron que los sospechosos actuaban de forma coordinada para saquear de manera continuada el mismo local comercial de la terminal.
El grupo criminal utilizaba un patrón repetitivo: accedían a la tienda en grupos de dos o más integrantes para vigilar al personal y despistar a los empleados. Mientras tanto, otros miembros introducían la mercancía en bolsas y mochilas antes de abandonar el recinto sin levantar sospechas.
Detenciones e investigaciones en siete aeropuertos españoles
Para desmantelar ambas redes, la Guardia Civil coordinó un operativo con unidades de distintas comandancias en los aeropuertos de Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Elche. Esta coordinación permitió localizar e identificar a los 92 acusados fuera de la Isla.
A los implicados se les atribuyen delitos de hurto continuado y pertenencia a grupo criminal. Las actuaciones del instituto armado y la Agencia Tributaria han quedado judicializadas en la vertiente sur de Tenerife, que asumirá la instrucción de la causa sobre los 102 robos acreditados en las instalaciones aeroportuarias.