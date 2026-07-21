Una pelea entre 10 pasajeros obliga a regresar a Tenerife Sur a un vuelo con destino Reino Unido

Una pelea entre una decena de pasajeros obligó al comandante de un vuelo de EasyJet que cubría este miércoles la ruta entre Tenerife Sur y Liverpool a regresar al aeropuerto de la Isla apenas 30 minutos después del despegue. La tripulación solicitó además presencia policial para intervenir a la llegada del avión.
El incidente fue comunicado por la cuenta de Controladores Aéreos, que explicó que la decisión de regresar se tomó ante “el peligro” que el altercado suponía para la integridad del vuelo y para el resto de las personas que viajaban a bordo.
Los controladores agilizaron la maniobra de vuelta mientras se coordinaba con el Aeropuerto de Tenerife Sur la presencia de agentes policiales. El avión aterrizó finalmente por la pista 07 y abandonó la misma sin incidencias.
La tripulación del vuelo de #Tenerife Sur a Liverpool, después de unos 30' de vuelo nos comunica que necesitan regresar al aeropuerto y solicitan presencia policial a su llegada. Un grupo de una decena de pasajeros han iniciado una pelea a bordo y el comandante ha decidido… pic.twitter.com/CrlhKsQsUp— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 21, 2026
Aterrizaje sin incidencias en Tenerife Sur
Tras recibir el aviso, los controladores facilitaron el regreso “en lo posible” y coordinaron la maniobra con los servicios aeroportuarios. El vuelo tomó tierra en la pista 07 de Tenerife Sur y pudo abandonarla con normalidad.
Controladores Aéreos mostró su apoyo a los pasajeros y a las tripulaciones que deben afrontar este tipo de situaciones durante los desplazamientos.
“Todo nuestro apoyo a tripulaciones y pasajeros que soportan cada vez más a menudo estas situaciones”, señaló la cuenta especializada al informar del incidente.
El episodio se suma a otros altercados protagonizados por viajeros conflictivos que han obligado durante los últimos años a solicitar prioridad de aterrizaje, presencia policial o el desvío de aeronaves en aeropuertos españoles. En junio de 2026, otro avión con destino Tenerife Sur tuvo que modificar su recorrido por la presencia de varios pasajeros problemáticos a bordo.