El helicóptero del GES interviene de urgencia para evacuar a una mujer herida en Tenerife

Una senderista ha sido rescatada a mediodía de este domingo tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en el norte de Tenerife. La afectada, que presentaba una lesión que le impedía continuar la marcha a pie, tuvo que ser evacuada en un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
De acuerdo con la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el incidente se registró a las 13:12 horas en el sendero de Lomo Morín, dentro del municipio de Los Silos. La sala operativa recibió el aviso de alerta solicitando asistencia sanitaria para la excursionista y activó de inmediato el protocolo de rescate aéreo.
Los rescatadores de la aeronave del GES localizaron a la víctima en el paraje natural y descendieron hasta su posición. Tras prestarle los primeros auxilios y estabilizarla, los operarios procedieron a izar a la mujer en camilla hasta el aparato para trasladarla de urgencia hacia el aeropuerto de Tenerife Norte.
Senderista rescatada por helicóptero del #GES tras sufrir una caída en Los Silos #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) July 12, 2026
➡️ Trasladada en ambulancia medicalizada del #SUC al hospitalhttps://t.co/rr59kLtin3
📹 Izado de la afectada en camilla a la aeronave pic.twitter.com/4tuCl8z9ob
Evacuación hospitalaria desde el aeropuerto
Ya en las instalaciones aeroportuarias de Los Rodeos, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) esperaba a la víctima con una ambulancia medicalizada. Los facultativos realizaron la valoración inicial en tierra y confirmaron que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras recibir esta segunda asistencia en la pista, la paciente fue trasladada en la ambulancia del SUC hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para su correspondiente tratamiento médico.