Redada de madrugada en Las Verónicas: varios detenidos y numerosos identificados

La Policía Nacional desplegó durante la madrugada del sábado un amplio dispositivo especial de seguridad en Las Verónicas y la Milla de Oro, en Arona, que terminó con varios detenidos y numerosas personas identificadas.
La actuación se desarrolló después de las peticiones para reforzar la seguridad ante los últimos incidentes registrados en esta zona del sur de Tenerife.
El operativo se desarrolló aproximadamente entre las 02.00 y las 05.00 horas y contó con unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). El dispositivo abarcó Las Verónicas y se extendió a la Milla de Oro, en la avenida de Las Américas.
Fuentes policiales consultadas por Europa Press sitúan el balance en menos de una decena de detenidos, además de numerosas identificaciones. La Policía Nacional no ha concretado por ahora el número exacto de arrestados ni la cifra de agentes que participaron en la intervención.
Un dispositivo contra delitos violentos, robos y altercados
La actuación tuvo un carácter preventivo y estuvo dirigida especialmente a combatir delitos violentos, robos y altercados en una de las principales zonas de ocio nocturno del sur de Tenerife.
Las Verónicas y la Milla de Oro concentran numerosos establecimientos de ocio, restauración y actividad turística en Playa de Las Américas.
El despliegue se produce además en un contexto de mayor preocupación por la seguridad en Arona y tras las demandas para aumentar la presencia policial en este entorno turístico.
Durante la intervención, los efectivos realizaron identificaciones y controles en diferentes puntos de la zona.
La Policía Nacional ha definido la actuación como un dispositivo “amplio”, aunque no ha facilitado oficialmente una cifra cerrada sobre los efectivos movilizados.
La intervención forma parte de las actuaciones preventivas destinadas a reforzar la seguridad en Playa de Las Américas, especialmente durante las horas de mayor actividad nocturna.
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