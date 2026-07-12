Susto en la TF-1: un herido tras volcar con su coche a la altura de Arico

Un joven de 25 años resultó herido de carácter moderado en la mañana de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura del municipio de Arico. El vehículo en el que circulaba el afectado terminó volcado sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad y emergencias.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el suceso ocurrió a las 10:37 horas en los carriles en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife. La sala operativa recibió varias alertas en las que se notificaba el vuelco del coche, activando de inmediato los recursos asistenciales necesarios.
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se trasladó al lugar del siniestro con dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra medicalizada. Tras valorar y estabilizar al conductor en el lugar del accidente, los facultativos confirmaron que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones. El herido fue evacuado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Retenciones en la TF-1
El vuelco provocó retenciones puntuales en la autopista del Sur. Efectivos de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y gestionaron el correspondiente atestado.
Por su parte, los operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizaron labores de limpieza en la calzada para retirar los restos del automóvil accidentado y asegurar la plena circulación.