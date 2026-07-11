Choque frontal en Santa Cruz de Tenerife: dos personas acaban en el hospital

Dos personas han sido trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tras sufrir un choque frontal entre dos vehículos en la Avenida Venezuela, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.
Los heridos son un hombre de 71 años y una mujer de 54, que presentaban traumatismos y lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, en el momento de la asistencia sanitaria.
Accidente de madrugada en la Avenida Venezuela
El accidente se produjo sobre las 01:45 horas de este sábado, cuando la sala operativa del Cecoes 112 recibió una alerta en la que se comunicaba una colisión frontal entre dos vehículos en Santa Cruz de Tenerife.
Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos afectados. Después de la primera atención, ambos fueron evacuados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encargó de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las causas del choque ni sobre la evolución de los dos heridos.