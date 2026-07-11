Accidente en la TF-1: los bomberos sacan a un joven del interior de su coche

Un joven de 22 años ha resultado herido de carácter moderado tras salirse de la vía con su coche en la TF-1, en sentido sur, a la altura de Adeje, en Tenerife. Los bomberos tuvieron que colaborar con el SUC para sacarlo del interior del vehículo, según informó el 112 Canarias.
El accidente se produjo sobre las 03:00 horas de este sábado, cuando la sala operativa del Cecoes 112 recibió una alerta por una salida de vía en la autopista del sur. El centro coordinador activó de inmediato a los recursos de emergencia.
El herido fue extraído del interior del vehículo
Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, según la valoración inicial de los sanitarios.
Los bomberos colaboraron con el personal sanitario para sacar al joven del interior del coche y facilitar su asistencia.
La Guardia Civil instruyó el atestado
En el operativo también intervino la Guardia Civil, que se encargó de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las causas de la salida de vía ni sobre la evolución del herido.