Alertan de un incendio en un barranco de Santa Cruz

Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife intervienen este viernes en un incendio declarado en un barranco próximo a la avenida de Las Hespérides, en Santa Cruz de Tenerife.
El fuego afecta, según las primeras informaciones, a una zona de cañaveral, lo que ha provocado una importante presencia de humo en los alrededores.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Santa Cruz y La Laguna para tratar de controlar las llamas y evitar que se propaguen por el barranco.
Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles personas afectadas ni sobre la extensión alcanzada por el incendio.
Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, mientras se recomienda evitar el entorno para facilitar el acceso y las labores de los equipos desplazados.