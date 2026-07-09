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Sacan con quemaduras a una mujer de 80 años tras incendiarse su vivienda en Tenerife

Los efectivos de Bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a la azotea de la vivienda, y ventilaron el lugar
Incendio en un edificio en el Puerto de la Cruz
Bomberos de Tenerife. DA
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Una mujer, de 80 años, ha resultado herida de carácter moderado este jueves tras declararse un incendio en la azotea de una vivienda en en la calle Princesa Guayarmina, en el municipio de Candelaria (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, efectivos de la Guardia Civil procedieron a la evacuación preventiva del inmueble. Los efectivos de Bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a la azotea de la vivienda, y ventilaron el lugar.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, que presentó quemaduras de carácter moderado, y fue trasladada en ambulancia sanitarizada del SUC al Centro de Salud de Candelaria.

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