Bomberos de Tenerife extinguen un incendio junto a viviendas en plena alerta por altas temperaturas

Efectivos de Bomberos de Tenerife han extinguido este miércoles un incendio declarado en una zona de rastrojos en El Tablero, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cerca de un área de interfaz urbano-forestal.
El fuego afectó a vegetación seca, lo que obligó a la intervención de los recursos de emergencia para evitar su propagación, especialmente en un contexto marcado por el alto riesgo de incendios forestales en varias islas del Archipiélago.
Las autoridades han recordado que permanece activa la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y en Gran Canaria, por lo que se pide a la población extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o favorecer la ignición de la vegetación.
La cercanía del incendio a una zona de interfaz urbano-forestal refuerza la importancia de mantener la máxima prudencia durante estos días, especialmente en áreas próximas a viviendas, terrenos agrícolas abandonados, solares con vegetación seca o espacios naturales.
Los servicios de emergencia insisten en la necesidad de llamar al 112 ante cualquier indicio de humo o fuego y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.