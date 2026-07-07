sucesos

Alertan de un incendio en un solar de Santa Cruz: “Genera gran cantidad de humo”

Numerosas llamadas al 112 han alertado de la gran columna de humo
Incendio en un edificio en el Puerto de la Cruz
Bomberos de Tenerife. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Numerosas llamadas han alertado este martes de un incendio declarado en un solar situado en la calle Goya, en Santa Cruz de Tenerife.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112 del Gobierno de Canarias, el fuego ha generado una gran cantidad de humo, lo que ha motivado la preocupación de vecinos y personas que se encontraban en la zona.

Noticias relacionadas
  1. El Cabildo de Tenerife prohíbe el acceso al monte y activa las medidas de grado 2 ante la ola de calorhttps://diariodeavisos.elespanol.com/2026/07/ola-de-calor-tenerife-cabildo-activa-grado-2-incendios/
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Tras recibir los avisos, los recursos de emergencias fueron activados y se desplazaron hasta el lugar para intervenir en el incendio y controlar la situación.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el origen del fuego ni sobre posibles personas afectadas. Bomberos de Tenerife continúan actuando en la zona.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas