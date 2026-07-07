Alertan de un incendio en un solar de Santa Cruz: “Genera gran cantidad de humo”

Numerosas llamadas han alertado este martes de un incendio declarado en un solar situado en la calle Goya, en Santa Cruz de Tenerife.
Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112 del Gobierno de Canarias, el fuego ha generado una gran cantidad de humo, lo que ha motivado la preocupación de vecinos y personas que se encontraban en la zona.
Tras recibir los avisos, los recursos de emergencias fueron activados y se desplazaron hasta el lugar para intervenir en el incendio y controlar la situación.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el origen del fuego ni sobre posibles personas afectadas. Bomberos de Tenerife continúan actuando en la zona.
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