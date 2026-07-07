El Cabildo de Tenerife prohíbe el acceso al monte y activa las medidas de grado 2 ante la ola de calor

El Cabildo de Tenerife ha activado este martes las medidas de grado 2 para la prevención de incendios forestales debido a la intensa ola de calor que dejará temperaturas de hasta 37,3°C. Este episodio de temperaturas extremas afectará con especial fuerza a las medianías, a la vertiente sur del Archipiélago y al municipio de El Rosario. Ante el riesgo inminente aparejado a esta ola de calor, la decisión institucional implica el cierre inmediato de todas las áreas recreativas y zonas de acampada de la Isla, así como la prohibición de circular con vehículos a motor por la red de pistas forestales.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, alertó sobre los peligros asociados a esta ola de calor e instó a la ciudadanía a cumplir rigurosamente las restricciones. “Hemos subido el nivel de las medidas para evitar el tránsito y estancia de las personas por el monte y minimizar los riesgos de que se pueda producir algún conato”, explicó la corporación insular, detallando que el objetivo prioritario es garantizar la seguridad de la población y del entorno natural en pleno pico de esta ola de calor.
Qué actividades quedan prohibidas en el monte de Tenerife
Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, calificó la activación del grado 2 como una “acción preventiva esencial” ante la extrema vulnerabilidad de la masa forestal frente a los efectos de la ola de calor. Desde el área de Seguridad se ha emitido una orden taxativa para suspender de forma temporal todos los aprovechamientos forestales y prohibir el uso de cualquier maquinaria o herramienta susceptible de generar chispas mientras dure la ola de calor en zonas rurales o próximas a la vegetación.
La declaración de alerta ambiental por la ola de calor mantiene y endurece las siguientes prohibiciones en todo el territorio insular:
- Fuego en exteriores: Queda totalmente prohibido encender barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas.
- Maquinaria de riesgo: Se suspende la utilización de desbrozadoras, motosierras, aparatos de soldadura o radiales.
- Tabaco y pirotecnia: Se prohíbe fumar en áreas recreativas, campamentos, pistas, senderos y miradores forestales, además de vetarse el uso de material pirotécnico en zonas de riesgo.
- Eventos y deporte: Se suspenden las actividades cinegéticas (caza), los eventos deportivos y las romerías programadas en pistas, senderos o campo a través.
Recomendaciones sanitarias frente a la ola de calor
Ante este episodio de temperaturas máximas provocado por la ola de calor, la corporación insular recuerda las pautas básicas de autoprotección difundidas por las autoridades sanitarias. Se insta a la población canaria a beber agua de forma abundante e independiente de la sensación de sed, utilizar ropa ligera de colores claros, usar protector solar y limitar la exposición o actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor impacto de la ola de calor, comprendidas entre las 12:00 y las 16:00 horas. Asimismo, se pide extremar el cuidado de los sectores más vulnerables, prestando especial atención a menores, ancianos y personas con patologías crónicas.