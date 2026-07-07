La Aemet activa el aviso naranja por calor extremo en el área metropolitana de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 7 de julio, el aviso naranja por altas temperaturas en el área metropolitana de Tenerife, donde los termómetros podrán alcanzar los 37 grados entre las 11.00 y las 19.59 horas, según la última actualización de los datos.
El aviso afecta especialmente al entorno de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%. La Aemet precisa que el calor será más acusado en Santa Cruz y, en el caso de La Laguna, en las zonas situadas por encima de los 800 metros.
Aviso naranja en Tenerife: dónde hará más calor
La previsión de la Aemet sitúa el episodio de calor más intenso en el área metropolitana de Tenerife, con máximas previstas de 37 ºC. Además, el organismo advierte de que las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25 a 27 grados, lo que puede dificultar el descanso durante la noche.
Este escenario convierte al área metropolitana en una de las zonas señaladas del Archipiélago durante la jornada, dentro de un episodio de temperaturas máximas que afecta a varias Islas.
Gran Canaria, en aviso por hasta 39 grados
La previsión también recoge aviso naranja en Gran Canaria, donde las máximas podrán llegar a los 39 grados en las cumbres y en el este, sur y oeste de la Isla. La Aemet indica que localmente podrían superarse los 40 grados en medianías del oeste, sur y sureste, con noches que apenas bajarían de los 26 a 28 grados.
En el norte de Gran Canaria, el aviso es amarillo, con máximas previstas de 34 grados, especialmente en zonas de interior y vertientes sur.
Avisos amarillos en el resto de Islas
La Aemet mantiene también avisos amarillos por calor en otras zonas de Canarias. En Lanzarote y Fuerteventura se prevén máximas de 34 grados, especialmente en zonas de interior y vertientes sur.
En La Palma, La Gomera y El Hierro, los avisos señalan máximas de hasta 36 grados, con especial incidencia en medianías del oeste, sur y sureste. En estas zonas, las mínimas nocturnas también podrían mantenerse entre los 25 y 27 grados.
En Tenerife, además del aviso naranja en el área metropolitana, la Aemet mantiene aviso amarillo en el norte, con máximas de 34 grados, y en el este, sur y oeste de la Isla, donde podrían alcanzarse los 36 grados en medianías.
Horario de los avisos de la Aemet
Todos los avisos incluidos en la previsión tienen el mismo tramo horario: desde las 11.00 hasta las 19.59 horas de este martes, 7 de julio. Es, por tanto, la franja central del día la que concentra el mayor riesgo por calor intenso en Canarias.
La Aemet clasifica el aviso naranja como peligro importante, mientras que el aviso amarillo se considera de riesgo menor, aunque igualmente relevante en personas vulnerables, zonas expuestas al sol o actividades físicas en exteriores.