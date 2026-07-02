El milagro de Hernán Gil: ocho días atrapado bajo 140 toneladas tras los terremotos de Venezuela

El vigilante venezolano Hernán Gil ha sido rescatado con vida tras pasar ocho días atrapado bajo los escombros provocados por el doble terremoto en La Guaira, Venezuela. Un equipo internacional de 100 especialistas de 10 países trabajó a contrarreloj durante 72 horas consecutivas para lograr su liberación.
El rescate concluyó este jueves en el sector de Catia La Mar, donde el trabajador permanecía sepultado por unas 140 toneladas de hormigón. Según informaron portavoces de la Cruz Roja, los equipos de emergencia consiguieron localizarlo el pasado domingo y mantuvieron contacto constante con él para suministrarle agua y medicamentos a través de una manguera.
La catástrofe se inició el pasado 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el país americano. El seísmo ha provocado una grave crisis humanitaria con un balance provisional de 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos, lo que ha movilizado a cerca de 3.000 rescatistas extranjeros coordinados por la ONU.
Última Hora— Benemérita Cruz Roja Costarricense (@CruzRojaCRC) July 2, 2026
¡Hernán está afuera!
Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana.
¡Lo hemos logrado! pic.twitter.com/NQDwDljrvj
Cómo logró sobrevivir bajo 140 toneladas de escombros
Gil desempeñaba labores de vigilancia en un edificio de Catia La Mar en el momento del desastre. De acuerdo con los voluntarios de la Cruz Roja venezolana, una pequeña garita de seguridad blindó su cuerpo y funcionó como un escudo protector contra el desplome de la estructura.
A pesar de la gravedad del colapso, el afectado comunicó a los equipos de salvamento que no presentaba heridas de consideración. Esta circunstancia le permitió colaborar desde el interior del hueco, usando sus manos para retirar pequeños cascotes y recibir la asistencia médica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió imágenes del operativo que muestran cómo los rescatistas salvadoreños lograron introducir líquidos en la cavidad.
Debido al riesgo de nuevos desprendimientos, el contingente multinacional, integrado por rescatistas de Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador, tuvo que replantear la estrategia inicial a mitad del proceso y excavar un nuevo túnel de acceso seguro.
¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026
Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU
Protestas ciudadanas y balance de daños
La liberación de Gil se produce en un clima de alta tensión social en Venezuela. Familias de los desaparecidos, como la esposa del vigilante, Gusbimar González, que permaneció ocho días frente al edificio, denuncian la lentitud de las autoridades locales. Según diversos testimonios, varios ciudadanos han llegado a interceptar maquinaria pesada para obligar a los operarios a desescombrar las zonas donde se sospecha que hay supervivientes.
Los últimos datos del Ejecutivo venezolano confirman que 6.461 personas han sido localizadas con vida entre las ruinas. Las labores de búsqueda continúan activas en las zonas más afectadas con el apoyo de la comunidad internacional.