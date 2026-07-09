La inversión extranjera mundial resiste a Trump y sube un 6%

La inversión extranjera directa mundial creció un 6% durante el año 2025 hasta alcanzar los 1,624 billones de dólares (unos 1,42 billones de euros). Este incremento se produjo a pesar de la oleada proteccionista de Donald Trump, las tensiones geopolíticas globales, la incertidumbre comercial y los elevados costes de financiación, según revela el último informe de Naciones Unidas.
El estudio World Investment Report, publicado por la Unctad (la división de comercio y desarrollo de la ONU), señala que la recuperación del capital internacional estuvo fuertemente concentrada. De hecho, las 20 principales economías receptoras acapararon más del 80% de los flujos mundiales, lideradas por Estados Unidos con 277.000 millones de dólares, Singapur con 151.000 millones y Hong Kong con 116.000 millones.
El comportamiento de la inversión extranjera varió de forma notable según la región geográfica. Europa experimentó un fuerte repunte al absorber 285.000 millones de dólares, lo que supone una mejora del 39% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, Asia en desarrollo se consolidó como el mayor receptor mundial con 644.000 millones de dólares (un 3% más), mientras que América Latina y el Caribe captaron 188.000 millones, registrando un alza del 14%. En el lado opuesto, América del Norte retrocedió un 2% y África sufrió una caída del 26%.
El auge tecnológico y los sectores estratégicos
El destino del dinero internacional en 2025 se concentró en sectores intensivos en capital y alta tecnología, con especial interés en la infraestructura digital, los semiconductores y los proyectos de energía. Los anuncios de inversión en nuevas instalaciones (greenfield) dentro de estas áreas estratégicas pasaron de 109.000 millones de dólares en 2020 a 576.000 millones en 2025, elevando su peso en el mercado global del 16% al 44%.
Sin embargo, la Unctad advierte de que este auge tecnológico está altamente monopolizado: las tres principales economías de origen controlaron el 72% del valor de los proyectos y los tres principales destinos recibieron el 56% de los fondos.
Desconexión de los países en desarrollo
La gran preocupación de Naciones Unidas radica en que los países de ingresos bajos y medianos bajos se están quedando fuera de esta transformación tecnológica, al atraer solo el 10% de las inversiones estratégicas. Además, la inversión en industrias manufactureras tradicionales retrocedió un 17% a nivel global en el quinquenio de 2021 a 2025, un desplome que alcanzó el 65% en las naciones menos adelantadas.
El organismo multilateral concluye que los mercados más pequeños sufren una distribución desigual del capital debido a una mayor percepción de riesgo y a las dificultades para integrarse en los sectores de alto crecimiento tecnológico.