Invertir en oro no es una moda, aunque el mercado a veces lo trate como si lo fuera. Conviene recordar al inversor que no todo activo financiero necesita generar cupón, dividendo o flujo de caja para tener una función clara en cartera, en este caso, como reserva de valor. Tras alcanzar máximos históricos en enero, en torno a 5.450 dólares por onza, el metal ha corregido con fuerza hasta niveles próximos a 3.940 dólares, una caída superior al 20%. A primera vista, podría parecer el final de una tendencia. Sin embargo, nuestra lectura es que estamos ante una purga necesaria después de un movimiento demasiado vertical, no necesariamente ante el agotamiento estructural del activo.
La presión reciente tiene una explicación bastante ortodoxa. Un giro más hawkish (restrictivo) de la Reserva Federal, la expectativa de subidas de tipos en lugar de recortes, el repunte de los tipos de interés reales (descontada la inflación) y la fortaleza del dólar son, en principio, elementos negativos para el oro. No hay que olvidar que el oro no paga rentas, por tanto, cuando el activo libre de riesgo remunera más, el coste de oportunidad de mantener oro aumenta. Además, si el dólar se aprecia, el oro suele sufrir. Esta relación inversa no siempre es perfecta, pero sigue siendo uno de los factores tácticos más relevantes.
Ahora bien, el error sería analizar el oro únicamente desde el prisma de los tipos de interés. El gran cambio de fondo de los últimos años es que el oro ha recuperado su papel como activo de reserva. Los bancos centrales, especialmente fuera del bloque occidental, llevan tiempo acumulando oro no por romanticismo, sino por diversificación, geopolítica y reducción parcial de la dependencia del dólar. La demanda oficial se ha moderado por los precios elevados, pero no ha desaparecido. De hecho, las caídas relevantes pueden volver a activar compras. Y cuando un comprador con horizonte de varios años aparece en las caídas, ayuda a definir suelo.
El segundo soporte es fiscal. La deuda pública global sigue aumentando, los déficits se cronifican y la disciplina presupuestaria brilla por su ausencia. En Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón o China, la dirección es parecida: más deuda, más gasto estructural, más presión sobre los mercados de bonos. En ese contexto, el oro actúa como un activo sin pasivo asociado. No depende de la solvencia de un emisor, ni de la promesa de pago de un Estado, ni de la capacidad de refinanciación de un Tesoro. Esa característica, en un mundo más endeudado, vale más que hace diez años.
La demanda inversora es la parte más táctica de la ecuación. La liquidación en ETFs explica buena parte de la corrección, pero también deja el mercado más limpio. Si vuelven episodios de estrés en deuda, divisas o renta variable, los flujos institucionales pueden regresar. No porque el oro sea mágico, sino porque es líquido, global y funciona como activo de reserva cuando otros activos se correlacionan demasiado.
También es relevante el bloque de lingotes y monedas. La joyería está sufriendo, sobre todo en India y China, porque el precio manda. Pero la demanda de lingotes grandes sigue fuerte, especialmente por parte de inversores institucionales y patrimonios en Asia. Además, los cambios regulatorios en India y China facilitan mayor exposición al oro en aseguradoras, fondos y vehículos financieros. El pequeño comprador de monedas es más sensible al precio, pero parece cerca de estabilizarse. En el fondo, el mercado está cambiando: menos joyería tradicional y más oro como activo financiero.
Por oferta, la minería y el reciclaje aumentan, pero sin capacidad de inundar el mercado. La producción minera responde despacio, exige inversión, permisos, geología y años. El reciclaje debería subir si los precios se mantienen elevados, aunque hasta ahora la respuesta ha sido más moderada de lo previsto.
En base a lo descrito, conviene ser prudente. El oro no sustituye a buenos negocios cotizados en bolsa, ni a renta fija bien comprada, ni a una cartera diversificada. Pero sí puede cumplir una función clara: preservar poder adquisitivo, reducir dependencia del sistema financiero y aportar una protección razonable cuando el mercado se vuelve demasiado confiado. Tras la corrección, vuelve a ser más interesante para carteras patrimoniales globales, eso sí, siempre con disciplina.
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