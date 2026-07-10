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Un joven de 28 años, atrapado tras estrellarse con su vehículo contra un árbol en Canarias

El hombre, de 28 años, resultó herido de gravedad y tuvo que ser liberado por los bomberos, según informa el 112
Un joven queda queda atrapado tras estrellarse con su vehículo contra un árbol en Canarias
Sala operativa del 112 en Canarias. | DA
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Un hombre de 28 años ha resultado herido grave después de que el vehículo en el que viajaba colisionara contra un árbol en la calle Salvador Allende, en el municipio de Arrecife, en Lanzarote. El afectado quedó atrapado en el interior del coche y tuvo que ser liberado por los bomberos.

El accidente se produjo a las 23:07 horas del 9 de julio, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. El ocupante del vehículo precisaba asistencia sanitaria tras el impacto.

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Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.

También intervinieron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de la Isla

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