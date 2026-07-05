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Localizado Miguel Ángel, el hombre que había desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

La desaparición había sido comunicada ayer, después de que se le perdiera la pista el 3 de julio en la capital tinerfeña
Buscan a Miguel Ángel, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
Miguel Ángel D. D. | SOS Desaparecidos
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Miguel Ángel D. D., el hombre de 49 años cuya desaparición había sido difundida este viernes en Santa Cruz de Tenerife, ha sido localizado, según ha comunicado SOS Desaparecidos en una actualización de la alerta.

La asociación ha dado por desactivado el aviso tras su localización.

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La desaparición había sido comunicada después de que se le perdiera la pista el 3 de julio de 2026 en Santa Cruz de Tenerife.

DIARIO DE AVISOS informó anoche, 4 de julio, sobre la alerta activa, que pedía colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero.

En el cartel actualizado por SOS Desaparecidos aparece ya el mensaje de “alerta desactivada”, lo que confirma que la búsqueda pública ha quedado cerrada.

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