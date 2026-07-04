Buscan a Miguel Ángel, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Miguel Ángel D. D., un hombre de 49 años desaparecido el 3 de julio de 2026 en Santa Cruz de Tenerife.
La asociación pide colaboración ciudadana y solicita contactar de inmediato si alguien dispone de información sobre su paradero.
Según la alerta publicada por SOS Desaparecidos, Miguel Ángel mide entre 1,70 y 1,72 metros, es de complexión normal, tiene el pelo canoso y los ojos castaños.
En la alerta, activada este sábado, también se incluye un vehículo asociado a la búsqueda: un Citroën C3 gris con techo negro, con matrícula 2247 MMH.
Cómo contactar si hay información
La asociación solicita que cualquier persona que lo haya visto o pueda aportar algún dato contacte a través del teléfono 868 286 726 o mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.