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Buscan a Miguel Ángel, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

SOS Desaparecidos indica que el hombre conduce un coche gris con techo negro
Buscan a Miguel Ángel, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
Buscan a Miguel Ángel, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife. | SOS Desaparecidos
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SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Miguel Ángel D. D., un hombre de 49 años desaparecido el 3 de julio de 2026 en Santa Cruz de Tenerife.

La asociación pide colaboración ciudadana y solicita contactar de inmediato si alguien dispone de información sobre su paradero.

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Según la alerta publicada por SOS Desaparecidos, Miguel Ángel mide entre 1,70 y 1,72 metros, es de complexión normal, tiene el pelo canoso y los ojos castaños.

En la alerta, activada este sábado, también se incluye un vehículo asociado a la búsqueda: un Citroën C3 gris con techo negro, con matrícula 2247 MMH.

Cómo contactar si hay información

La asociación solicita que cualquier persona que lo haya visto o pueda aportar algún dato contacte a través del teléfono 868 286 726 o mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

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