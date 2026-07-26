“Flow canario” en La Velada del Año VI: Lucho RK y La Pantera conquistan La Cartuja 

Los artistas canarios Lucho RK y La Pantera han vuelto a situar la música urbana de las Islas en el centro de la escena internacional tras su actuación este sábado en La Velada del Año VI, el macroevento de entretenimiento digital organizado por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.
Ante decenas de miles de espectadores presenciales y millones a través de plataformas digitales, los cantantes grancanarios defendieron sobre el escenario el auge del “flow canario”, compartiendo cartel con figuras de la música urbana internacional en una cita que trasciende el formato deportivo para consolidarse como el gran escaparate del público joven.
La sorpresa de Juseph
Durante su show en el recinto sevillano, la dupla interpretó algunos de los éxitos más escuchados de su repertorio conjunto, incluyendo temas de su proyecto reciente como Ta fácil.
Además, la actuación contó con la aparición sorpresa del también artista canario Juseph, quien subió al escenario para interpretar colaboraciones que vinculan directamente la propuesta del Archipiélago con referentes del género como Quevedo.
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Lucho RK y La Pantera cantan Tocate Sola en La Velada♬ sonido original – Ibai
La presencia de los artistas isleños en Sevilla se produce tras haber completado su gira conjunta de conciertos. Su inclusión en el programa musical diseñado por Ibai Llanos refuerza la presencia de creadores de la Isla en recintos de gran capacidad, un espacio habitualmente reservado para los principales circuitos de la industria musical europea y latinoamericana.
Canarias en el panorama musical urbano
El paso de Lucho RK y La Pantera por el evento de Ibai Llanos responde al crecimiento sostenido que registra la escena urbana de Canarias en los dos últimos años. La expansión de las plataformas de streaming ha reducido el impacto de la insularidad, permitiendo que canciones producidas en las Islas alcancen difusión global y conecten con audiencias masivas sin intermediación de las estructuras discográficas tradicionales.
Con hitos previos como el liderazgo global de Quevedo en las listas de reproducción, la nueva generación de músicos del Archipiélago afianza su espacio en festivales nacionales y grandes espectáculos de directo, consolidando a la isla de Gran Canaria y al resto del territorio insular como una cantera clave de la música urbana en español.