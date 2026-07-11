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Ya son más de 4.300 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Más de 18.000 personas están alojadas en refugios provisionales
Ya son más de 4.300 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela
Desescombro tras el doble terremoto en Venezuela. / Europa Press/Contacto/Mario Flores
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Las autoridades venezolanas han elevado a más de 4.300 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado en rueda de prensa de que son concretamente 4.333 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos seísmos –215 más que en el balance anterior– y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

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Las víctimas incluyen, a su vez, 18.437 personas que están alojadas en refugios provisionales, según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.766 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 2.422 rescatistas internacionales –un millar menos que el viernes– y 31.837 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.202 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

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