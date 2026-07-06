Venezuela pide suspender las sanciones para su “recuperación” tras los catastróficos terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la suspensión de las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar así la respuesta al doble terremoto del pasado 28 de junio, que han costado la vida a casi 3.000 personas. “Es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente por este proceso de recuperación”, ha afirmado Rodríguez durante su visita a un puesto de mando instalado en la avenida Bolívar de Caracas.
La presidenta encargada ha adelantado que se pondrá en marcha un paquete de medidas para responder a la crisis, incluidas diez medidas “motores” de la economía “que tienen que ver con este proceso de recuperación y de reconstrucción de nuestra paz”, según informaron canales oficiales venezolanos.
Asimismo, anunció la creación de la Gran Misión Venezuela Renace, concebida como un “brazo ejecutor” para la recuperación de viviendas e infraestructuras. “He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde se comprenderán las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas, de infraestructura”, ha declarado a la cadena Venezolana de Televisión.
Rodríguez ha recordado que el pasado 25 de junio anunció la creación de un fondo con dinero que está bloqueado en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en otros organismos financieros internacionales. “Ese fondo va a llevar por nombre Venezuela Renace y será para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico”, señaló.
El paquete incluye un programa de asignación mensual “durante los próximos seis meses que permitan una contingencia de ingresos permanentes” para las personas más afectadas por los terremotos.
El último balance oficial facilitado ayer eleva a 35 los españoles fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, un muerto más que la última estimación del día anterior. Además el total de desaparecidos se mantiene en 140 y todavía quedan 11 españoles localizados que están sepultados bajo los escombros provocados por los seísmos.
Así lo anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores, que insiste en que “todas las líneas de emergencia consular están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen”. Por el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1052 llamadas y el Consulado un total de 1604 llamadas.
El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó de que son 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher, que han dejado importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos. Las víctimas incluyen,16.309 personas que han perdido su vivienda. Se han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.