MG Canarias amplía su gama electrificada con el nuevo MGS9 PHEV y el MG4 EV Urban

La movilidad electrificada sigue ampliando su presencia en Canarias. Las marcas continúan diversificando sus propuestas para adaptarse a diferentes necesidades y perfiles de conductor. En este contexto, MG Canarias, perteneciente al Grupo Canaauto, incorpora a su gama dos nuevos modelos: el MGS9 PHEV, un SUV híbrido enchufable de siete plazas, y el MG4 EV Urban, un compacto cien por cien eléctrico.
Dos vehículos con planteamientos muy diferentes, pero con un mismo objetivo: ofrecer nuevas alternativas para avanzar hacia una movilidad más eficiente. El MG4 Urban apuesta por un formato compacto y una conducción completamente eléctrica. Su tamaño está pensado para facilitar la movilidad en ciudad, aunque sus prestaciones también permiten afrontar desplazamientos interurbanos.
Alejandro Morales, jefe de ventas de MG Canarias Tenerife explica que se trata de un vehículo pensado para quienes buscan versatilidad en diferentes tipos de desplazamiento “es un vehículo compacto 100 % eléctrico destinado a aquellos clientes que están buscando versatilidad, tanto para movimientos urbanos como interurbanos, gracias a su tecnología y autonomía eléctrica.
El responsable de ventas de MG Canarias destaca también el equipamiento tecnológico y los sistemas de seguridad del modelo. “Las principales características del MG4 EV Urban es que es un vehículo que incorpora de serie todas las nuevas tecnologías y la seguridad activa que puede tener cualquier vehículo de altas prestaciones”, apunta Morales.
El MGS9 PHEV es el primer modelo de la marca con siete plazas reales y está pensado para quienes necesitan espacio tanto para los ocupantes como para el equipaje y las actividades de ocio. “Es un vehículo de 7 plazas útiles con un gran espacio destinado para aquellas personas que necesitan, dada su familia, gran espacio o porque cuando no están ocupados necesitan gran capacidad de carga. Diseñado para deportistas, para personas a las que les gusta disfrutar de su tiempo libre”.
El SUV también apuesta por el equipamiento y el confort, puede incorporar cámara de visión 360 grados, techo panorámico, portón eléctrico y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. “Es un vehículo muy equipado, tiene la última tecnología tanto en seguridad activa como pasiva”, destaca Morales.
Dos modelos que representan dos formas diferentes de entender la movilidad electrificada. Un SUV híbrido enchufable para quienes necesitan espacio, siete plazas y autonomía para viajes largos, y un compacto eléctrico orientado a quienes buscan una alternativa eficiente y práctica para el día a día. La apuesta de la marca pasa por ampliar las opciones disponibles para los conductores y hacer más accesibles las nuevas tecnologías de movilidad. “MG ha empleado su gama de vehículos, tanto eléctricos como híbridos enchufables, haciendo la movilidad sostenible asequible a todas las familias”, afirma Morales. Con la llegada del MGS9 PHEV y el MG4 EV Urban, MG Canarias continúa ampliando su oferta de vehículos electrificados en las islas, que incluye también modelos híbridos y de gasolina. Los interesados pueden conocer ambos modelos y solicitar una prueba de conducción a través de la red comercial de MG Canarias. “Desde aquí aprovechamos la ocasión para invitar a todos nuestros clientes a que visiten el Grupo Canauto, en concreto MG Canarias, y prueben toda nuestra amplia gama de vehículos”, concluye Alejandro Morales.