Un motorista de 25 años, herido grave tras una caída en La Palma en plena madrugada

Un motorista de 25 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una caída durante la madrugada de este sábado en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 01.14 horas de este sábado, 25 de julio, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un motorista había sufrido una caída y necesitaba asistencia sanitaria.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Los sanitarios atendieron al joven, que presentaba un politraumatismo de carácter grave, y procedieron a estabilizarlo antes de su traslado al Hospital General de La Palma.
También intervinieron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma, que se encargaron de regular el tráfico en la zona mientras actuaban los servicios de emergencia.
Los agentes instruyeron además las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.