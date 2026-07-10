11 muertos y ocho heridos, cuatro graves, en el incendio forestal en Almería

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas. El balance anterior, ofrecido sobre las 02.00 horas, cifraba en doce las víctimas mortales.
Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una “verdadera trampa”, según ha detallado el propio Sanz.
Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Sanz ha subrayado que se trata de un “terrible incendio muy complejo en una zona con muchísimos diseminados y viviendas incrustadas en zona forestal con una velocidad de propagación altísima” y ha detallado que los once fallecidos, aparentente de origen británico, se han localizado en el entorno del municipio de Bédar, que se decidió confinar ante la cercanía de las llamas, lo que ha evitado “situaciones de mayor gravedad”.
“ELEGIR OTRO CAMINO FUE UNA VERDADERA TRAMPA”
“Lamentablemente la decisión de coger por otro camino que no era el de evacuación y buscar una salida propia a través de una rambla realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido”, ha añadido el consejero, que ha relatado que en un vehículo se han localizado los cadáveres de cuatro personas y en otro escenario a otras siete fallecidos que estaban caminando tras “dejar los coches y seguramente estar buscando una salida que no era la prevista y la que se había indicado”.
También ha serñalado que 122 del millar de personas desalojadas por el incendio han sido realojadas, 52 en el teatro de Lubrín y 70 en el polideportivo de Garrucha, en su mayoría procedentes de Bédar. La zona del incendio es de difícil acceso, con múltiples barrancos, que “no permite entrar maquinaria” en el frente izquierdo, que es el más activo.
3.150 HECTÁREAS CALCINADAS
El incendio presenta un perímetro de 3.150 hectáreas calcinadas y en la zona trabajan 464 efectivos con 124 vehículos, entre ellos 21 retenes con 150 bomberos y nueve camiones, mientras que este jueves se desplegaron hasta 16 aviones y está previsto que 11 medios aéreos se activen a partir de las 08.00 horas. Además ya está incorporada la Unidad Militar de Emergencias desplazadas de Morón de la Frontera (Sevilla) con 64 miembros, doce vehículos autobomba y dos nodrizas.
“Quiero dar las gracias a todos los vecinos por su colaboración y pedirles que atiendan todas las sugerencias y que no hay caminos paralelos, que no se puede ir por su cuenta en situaciones de este tipo, que es fundamental ir todos por los caminos que se trasladan”, ha insistido Sanz, que también ha anunciado que ya se ha restablecido la circulación en la A-7.