La Policía Canaria ha detenido este miércoles, 29 de julio, a una persona en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, por su presunta implicación en un delito contra la libertad sexual de menores.
El arresto forma parte de la operación ‘Panmesh’, desarrollada tras el registro de un inmueble autorizado por la autoridad judicial.
La actuación la ha llevado a cabo el Grupo de Denuncias e Investigación del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).
El procedimiento está tutelado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza número tres (antiguo Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia número tres de la capital grancanaria).
Entrada y registro en un inmueble de La Isleta
El operativo policial se concentró en la capital grancanaria, donde varias patrullas del grupo especializado irrumpieron en una vivienda del barrio de La Isleta. Tras recabar indicios e inspeccionar el inmueble, los agentes procedieron a la detención del sospechoso y tramitaron las diligencias correspondientes para su puesta a disposición judicial.
Fuentes del cuerpo de seguridad han confirmado que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la misma causa.
Secreto de sumario para proteger a las víctimas
El órgano judicial competente ha decretado el secreto de las actuaciones para salvaguardar las pesquisas operativas del grupo de investigación y garantizar la protección absoluta de la identidad, intimidad y derechos fundamentales de los menores de edad afectados.
Las autoridades no han facilitado más detalles sobre el perfil del arrestado ni el número de víctimas involucradas para evitar interferir en las diligencias judiciales que siguen su curso en la capital de la Isla.